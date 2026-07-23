Millesimo, al via la preparazione verso la storica Serie D: ecco i convocati

Archiviata una stagione destinata a entrare nella storia del club, il Millesimo è pronto a voltare pagina e a iniziare il cammino verso la Serie D 2026/27, mai disputata dalla società valbormidese.

Il trionfo nell’ultimo campionato di Eccellenza ha regalato ai giallorossi un traguardo senza precedenti. La squadra allenata da Fabio Macchia ha conquistato la promozione con tre giornate d’anticipo, chiudendo poi il campionato al primo posto con 62 punti. Un successo che rappresenta la terza promozione consecutiva, dopo quelle ottenute dalla Prima Categoria alla Promozione e dalla Promozione all’Eccellenza.

In casa Millesimo, però, è già tempo di guardare avanti. La società sta completando la costruzione della rosa tra conferme e nuovi innesti, con l’obiettivo di affrontare al meglio una categoria completamente nuova. Il tecnico Fabio Macchia guiderà ancora il gruppo, forte di un progetto che negli ultimi anni ha portato il club ai vertici del calcio ligure.

Intanto il club ha diramato l’elenco dei convocati per l’inizio della preparazione estiva. I portieri Xhaka Conde, Alessandro Sciascia e Lorenzo Odorico; i difensori Stefano Reali, Latyr Ndiaye, Omar Nenci, Mattia Cinquini, Filippo Siri, Marco Ferraro, Tommaso Cappellari, Manuel Cigliutti e Matteo Gualtieri; i centrocampisti Alessandro Sicca, Jonathan Lazzaretti, Matteo Gadau, Leonardo Gabelli e Ricardo Villar; gli attaccanti Tommaso Piacenza, Edoardo Totaro, Davide Villa, Samuele Piccardo, Filippo Castiglia, Lorenzo Ghibaudo e Joshua Malagrida. Completano il gruppo diversi aggregati dalla Juniores.

L’esordio in Serie D segnerà un momento storico non solo per il Millesimo, ma per il calcio valbormidese. In attesa della composizione ufficiale dei gironi e del calendario, cresce l’entusiasmo attorno a una squadra che si appresta a confrontarsi con realtà interregionali importanti.