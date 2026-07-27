Mezzo pesante tampona auto in A10 tra Andora e Albenga: due feriti, disagi alla viabilità

Andora. Aggiornamento ore 13.31 E’ in progressivo miglioramento la situazione viabilità sull’autostrada A10 dopo l’incidente di questa mattina tra un’auto e un mezzo pesante. Ora la coda nel tratto tra San Bartolomeo e Andora si è ridatta a 2 Km.

– Incidente questa mattina sull’autostrada A10 nel tratto tra Andora e Albenga in direzione Savona.

Secondo quanto appreso, intorno alle 10.00, si è verificato un tamponamento tra un mezzo pesante e un’auto, per cause ancora in via di accertamento.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca andorese, del 118 e del personale dei vigili del fuoco. Nell’impatto sono rimasti feriti il conducente e il passeggero a bordo della vettura.

Dopo le prime cure da parte dei sanitari, sono stati trasportati all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Stando alle prime informazioni sull’accaduto, le loro condizioni non sarebbero gravi.

Resta ancora da appurare l’esatta dinamica del sinistro. Ripercussioni alla viabilità: al momento sono segnalati 7 Km di coda tra San Bartolomeo e Albenga. Vigili del fuoco e addetti dell’autostrada sono impegnati nelle operazioni di rimozione dei mezzi incidentati e nella messa in sicurezza del tratto autostradale.