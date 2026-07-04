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Previsioni

Meteo, weekend di tempo stabile e soleggiato sulla Liguria previsioni

Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni

Generico luglio 2026

Liguria. Condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutta la regione fino a lunedì 6 luglio. Qualche incertezza sabato pomeriggio nelle aree interne. Per il momento non prevediamo caldo estremo. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni. 

Cielo e Fenomeni: soleggiato ovunque al mattino. Nel pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi sulle Alpi Liguri e nel gruppo Trebbia-Aveto con qualche sporadico rovescio in attenuazione prima del tramonto. Cielo sereno ovunque in serata.

Venti: deboli in regime di brezza. Mari: calmo o quasi calmo. Temperature: minime in aumento nelle aree interne, massime stabili o in lieve aumento sempre nelle aree interne. Costa: min: +22°C/+24°C – max: +27°C/+31°C; interno: min: +16°C/+21°C – max: +28°C/+33°C.

DOMENICA 5 LUGLIO: stabile e soleggiato ovunque. Qualche cumulo pomeridiano sulla Alpi Liguri senza conseguenze.

Venti: da deboli a moderati dai quadranti meridionali. Mari: generalmente poco mosso. Temperature: tendenzialmente stazionarie.

LUNEDì 6 LUGLIO: soleggiato e stabile a parte nubi cumuliformi sulle Alpi Liguri nel pomeriggio, in dissolvimento nelle ore serali. Caldo non eccessivo.

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