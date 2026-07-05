Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, domenica 5 luglio, per l’intero arco della giornata, il cielo si presenterà sereno o, al più, poco nuvoloso su tutta la regione. Tuttavia, durante le ore pomeridiane si assisterà alla formazione di qualche nube cumuliforme sui rilievi interni; in tale contesto, non si escludono locali piovaschi o brevi rovesci sulle Alpi Liguri.
Venti
deboli o, a tratti, moderati a rotazione ciclonica.
Mari
poco mosso.
Temperature
minime stazionarie o in lieve aumento, massime stabili.
Costa: min: +22°C/+26°C – max: +28°C/+32°C
Interno: min: +10°C/+21°C – max: +28°C/+34°C
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