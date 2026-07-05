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Bollettino

Meteo, sulla Liguria tempo stabile e temperature in lieve aumento previsioni

Le previsioni del tempo per le prossime ore

Generico luglio 2026

Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, domenica 5 luglio,  per l’intero arco della giornata, il cielo si presenterà sereno o, al più, poco nuvoloso su tutta la regione. Tuttavia, durante le ore pomeridiane si assisterà alla formazione di qualche nube cumuliforme sui rilievi interni; in tale contesto, non si escludono locali piovaschi o brevi rovesci sulle Alpi Liguri.

Venti

deboli o, a tratti, moderati a rotazione ciclonica.

Mari

poco mosso.

Temperature

minime stazionarie o in lieve aumento, massime stabili.

Costa: min: +22°C/+26°C – max: +28°C/+32°C 

Interno: min: +10°C/+21°C – max: +28°C/+34°C

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