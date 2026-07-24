Meteo: sulla Liguria tempo stabile e soleggiato, caldo più moderato. Domenica possibili temporali

Liguria. Tempo soleggiato e stabile fino a sabato con caldo in genere moderato. Possibile peggioramento domenica con rischio di temporali.

Secondo il Centro Limet, oggi venerdì 24 luglio avremo prevalenti condizioni di tempo soleggiato su tutta la regione. Da segnalare solo qualche nube cumuliforme nelle aree interne nel pomeriggio senza fenomeni. Cielo ovunque sereno in serata.

Venti deboli da nord al mattino, meridionali (sempre deboli) nel pomeriggio. Mare quasi calmo o poco mosso. Temperature pressoché stazionarie, caldo moderato: sulla costa minime tra 23 e 26 gradi, massime tra 28 e 31 gradi; all’interno minime tra 13 e 21 gradi, massime tra 26 e 32 gradi.

Sabato 25 luglio soleggiato e stabile per l’intera giornata. Tra pomeriggio e sera nubi in aumento sul settore centrale con qualche acquazzone prima di notte.

Venti da deboli a moderati attorno a sud-est. Mare da poco mosso a localmente mosso nel pomeriggio. Temperature pressoché stazionarie, caldo moderato.

Domenica 26 luglio possibile peggioramento temporalesco.