Liguria. Il cavo d’onda che sta interessando in queste ore il nord Italia scivolerà verso il Mar Tirreno meridionale dove si isolerà, mentre sulla Liguria il graduale aumento della pressione determina giornate nuovamente soleggiate, accompagnate da una sostenuta ventilazione settentrionale.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 2 luglio avremo cieli soleggiati già a partire dal primo mattino, persisteranno tuttavia nubi sparse sul levante della regione, in diradamento nel corso della mattinata. Situazione pressochè invariata nel pomeriggio, con gli ultimi isolati cumuli a levante che lasceranno spazio ai cieli limpidi in serata.

Fino a metà mattinata vento teso da nord con raffiche fino a 60-65 chilometri orari in particolare tra savonese e genovesato, in graduale attenuazione nel corso della giornata. Mare stirato sotto costa al mattino, da mosso a molto mosso al largo; nel pomeriggio poco mosso sul centro-levante della regione, mosso a ponente e al largo. Temperature minime in lieve calo, massime in aumento: sulla costa minime tra 20 e 26 gradi, massime tra 28 e 34 gradi; all’interno minime tra 12 e 21 gradi, massime tra 24 e 33 gradi.

Venerdì 3 luglio cielo sereni al mattino, cumuli in formazione nel corso del pomeriggio, ma senza fenomenologia associata.

Vento tra debole e moderato a regime di brezza. Mare generalmente poco mosso. Temperature tendenzialmente stazionarie.

Sabato 4 luglio nuova giornata soleggiata, seppur costellata da nuvolosità sparsa in mattinata; non si esclude la possibilità di isolati rovesci su Alpi Liguri ed Appennino di levante nel corso del pomeriggio. Graduale rasserenamento nel corso del tardo pomeriggio/sera.

Vento tra debole e moderato a regime di brezza. Mare poco mosso. Temperature stazionarie.