Liguria. Il nuovo rinforzo di un promontorio di matrice sub-tropicale sul Mediterraneo centro-occidentale garantirà il rinnovarsi di un periodo stabile, soleggiato e con temperature superiori alla media climatologica su gran parte della nostra Penisola.

Secondo il Centro Limet, oggi martedì 28 luglio il cielo si presenterà sereno o, al più, poco nuvoloso sull’intera regione. Nelle ore centrali del giorno, si assisterà ad un incremento della nuvolosità cumuliforme sui rilievi delle zone interne e, nel corso del pomeriggio, saranno possibili brevi rovesci o temporali associati su Alpi Liguri e Appennino orientale; invece, lungo la fascia costiera la situazione rimarrà invariata, con il cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso.

Venti: ad inizio e fine giornata, deboli da settentrione. Durante le ore centrali del giorno, la ventilazione tenderà a disporsi dai quadranti sud-occidentali, con intensità debole o moderata.

Mari: poco mosso, localmente mosso a levante nella prima parte del giorno.

Temperature in aumento. Costa: min: +21°C/+26°C – max: +28°C/+32°C. Interno: min: +11°C/+21°C – max: +28°C/+35°C (picchi nell’entroterra spezzino).

Avvisi. Disagio fisiologico per il caldo.

Mercoledì 29 luglio

Per l’intero arco della giornata, il cielo si presenterà sereno o, al più, poco nuvoloso sull’intera regione. Tuttavia, durante le ore centrali del giorno, si assisterà ad un temporaneo incremento della nuvolosità cumuliforme sui rilievi delle zone interne; in tale contesto, nel pomeriggio, non si esclude qualche breve rovescio o temporale su Alpi Liguri ed Appennino orientale.

Venti. Nottetempo, al primo mattino e in serata, deboli da settentrione. Nelle ore centrali del giorno, la ventilazione tenderà a spirare dai quadranti sud-occidentali, con intensità debole o moderata. Mare generalmente poco mosso. Temperature in lieve aumento, specie nei valori minimi.

Giovedì 30 luglio

Poche variazioni di rilievo: per l’intero arco della giornata, il cielo si presenterà sereno o, al più, poco nuvoloso sull’intera regione. Tuttavia, durante le ore centrali del giorno, si assisterà ad un temporaneo incremento della nuvolosità cumuliforme sui rilievi delle zone interne, ma con basso rischio di precipitazioni associate. Temperature stazionarie, disagio fisiologico per caldo.