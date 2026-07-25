Liguria. Tempo soleggiato e stabile sabato con caldo in genere moderato. Peggioramento domenica con rischio di temporali. Miglioramento nella giornata di lunedì 27 luglio con parziale aumento termico.

Secondo il Centro Limet, oggi sabato 25 luglio avremo su tutta la regione prevalenti condizioni di tempo soleggiato. Passaggio di nubi medie a metà giornata sul settore centrale ed una tendenza ad aumento della nuvolosità tra pomeriggio e sera sul settore centrale ed occidentale senza fenomeni.

Venti da deboli a moderati da sud-est con rinforzi nel pomeriggio. Mare da poco mosso a mosso. Temperature in calo nei valori minimi lungo le coste, massime stazionarie: sulla costa minime tra 21 e 24 gradi, massime tra 28 e 31 gradi; all’interno minime tra 13 e 19 gradi, massime tra 26 e 32 gradi.

Domenica 26 luglio tempo instabile su tutta la regione. Tra la notte e la mattinata temporali più probabili sul settore centro-orientale, nel pomeriggio a ponente. Fenomeni localmente intensi ed accompagnati da grandine, colpi di vento ed intense fulminazioni.

Venti inizialmente moderati da sud-est, convergenti col nord sul settore centrale. Nel pomeriggio venti deboli in prevalenza dai quadranti sud-occidentali. Mare generalmente mosso, localmente molto mosso sotto eventuali groppi temporaleschi. Temperature minime in lieve aumento, in calo le massime.

Lunedì 27 luglio cielo in prevalenza poco nuvoloso su tutta la regione con temperature in aumento.