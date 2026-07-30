Liguria. Luglio termina così com’è iniziato: sul Mar Mediterraneo è nuovamente protagonista assoluto l’anticiclone di matrice subtropicale, che determina cieli sereni in modo diffuso e temperature nuovamente oltre la media del periodo.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 30 luglio avremo già dal mattino cieli sereni su tutta la regione. Nel pomeriggio poche variazioni di rilievo, salvo qualche sporadico cumulo in formazione su Alpi Liguri e cime Avetane. Non si esclude la possibilità di qualche breve rovescio su queste ultime al confine con l’Emilia-Romagna.

Venti a regime di brezza, dai quadranti settentrionali in mattinata, dai quadranti meridionali nel corso delle ore diurne. Mare generalmente poco mosso. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, con notti tropicali diffuse, massime stazionarie: sulla costa minime tra 23 e 28 gradi, massime tra 28 e 32 gradi; all’interno minime tra 13 e 23 gradi, massime tra 28 e 36 gradi (picchi nell’entroterra imperiese e spezzino).

Venerdì 31 luglio mattinata soleggiata, dalle ore centrali cumuli in formazione nell’interno, con rovesci anche a carattere temporalesco su Alpi Liguri e Bormida occidentale; nel corso del pomeriggio velature da incudine dei temporali nell’imperiese potranno interessare il savonese e parte del genovesato.

Venti a regime di brezza, di direzione variabile: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in tarda serata e dai quadranti meridionali nel corso delle ore diurne. Mare generalmente poco mosso. Temperature stazionarie su valori oltre la media del periodo.

Sabato 1 agosto nubi sparse in mattinata sui settori centro-orientali della regione; aumento della nuvolosità nei settori interni dalle ore centrali, con sporadiche precipitazioni sulle Alpi Liguri.

Vento a regime di brezza, con direzione variabile. Mare poco mosso. Temperature stabili su valori elevati, sia nelle minime che nelle massime.