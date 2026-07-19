Liguria. Un promontorio di matrice subtropicale continuerà a stazionare sul Mediterraneo centro-occidentale. Contestualmente, il transito di correnti più fresche sull’arco alpino alimenterà ulteriormente il flusso umido che da giorni interessa la Liguria. Pertanto, anche in chiusura di settimana, gli elevati tassi di umidità acuiranno ulteriormente il disagio fisiologico da caldo.

Secondo il Centro Limet, oggi domenica 19 luglio al primo mattino, il cielo si presenterà nuvoloso o molto nuvoloso sul settore costiero centro-orientale. Nel corso della mattinata, si assisterà ad un diradamento della nuvolosità, con il cielo che diverrà poco nuvoloso o velato su gran parte del territorio regionale fino a sera; fatta eccezione per qualche nube cumuliforme pomeridiana sulle Alpi Liguri, a cui sarà possibile qualche rovescio o temporale associato. Successivamente, in tarda serata, è atteso un nuovo incremento della nuvolosità bassa lungo la costa tra savonese e genovesato.

Venti ad inizio e fine giornata, deboli o, al più, moderati a rotazione ciclonica. Durante le ore centrali del giorno, la ventilazione tenderà a disporsi dai quadranti meridionali, con intensità debole o moderata. Mare generalmente mosso. Temperature minime stazionarie, massime stabili o in lieve aumento. Tassi di umidità lungo le coste intorno al 70-80 per cento: sulla costa minime tra 23 e 27 gradi, massime tra 29 e 32 gradi; all’interno minime tra 15 e 22 gradi, massime tra 28 e 34 gradi.

Lunedì 20 luglio in nottata, residua nuvolosità bassa interesserà la fascia costiera tra savonese e genovesato. Successivamente, già dal primo mattino, si assisterà ad un diradamento della nuvolosità, con il cielo che si presenterà sereno o, al più, poco nuvoloso su gran parte della regione fino al termine della giornata. Farà eccezione, durante le ore pomeridiane, della nuvolosità cumuliforme sui rilievi; in tale contesto, non si escludono piovaschi o brevi rovesci sulle Alpi Liguri.

Venti di notte e al primo mattino, deboli o, al più, moderati settentrionali. Successivamente, dalle ore centrali del giorno, la ventilazione tenderà a disporsi dai quadranti meridionali, con intensità debole o moderata. Mare tra poco mosso e mosso. Temperature pressoché stazionarie.

Martedì 21 luglio giornata caratterizzata dall’alternanza tra sole ed annuvolamenti. Dalle ore centrali del giorno, si assisterà ad un incremento della nuvolosità cumuliforme sui rilievi delle zone interne e, nel corso del pomeriggio, saranno possibili rovesci e temporali associati. In tale contesto, non si escludono degli sconfinamenti verso le coste sottostanti di imperiese orientale e savonese occidentale. Temperature su valori stabili.