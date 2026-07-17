Liguria. Al primo mattino sarà probabile qualche piovasco tra Val d’Erro, Orba, bassa Valle Stura e Scrivia, ma in rapida attenuazione. Cielo in genere poco nuvoloso sui restanti settori, ma con presenza di nubi basse non serrate sui tratti costieri. Nel pomeriggio le nubi basse si arroccheranno tra il Savonese di Levante ed il Genovese di ponente, lato costa. Cielo sereno sul resto della regione. In serata e nella successiva notte, aumento della nuvolosità bassa lungo le coste.

Giornata da bollino rosso con disagio fisiologico per il caldo in ulteriore aumento anche nelle ore notturne specie lungo la fascia costiera.

Situazione: Correnti umide meridionali nei bassi strati determineranno la formazione di nubi basse nei prossimi 3 giorni lungo i versanti costieri, con peggioramento della sensazione di afa anche nelle ore notturne.

Venti: Da deboli a moderati meridionali, rinforzi sui versanti padani dell’Appennino nel pomeriggio.

Mari: Da poco mosso a mosso.

Temperature: In aumento le minime, stazionarie le massime in costa ed in lieve aumento nelle aree interne. Tassi di umidità lungo le coste attorno a 70-80%

Costa: min: +21°C/+25°C – max: +27°C/+31°C

Interno: min: +14°C/+21°C – max: +26°C/+34°C