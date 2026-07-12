Il meteo in Liguria nei prossimi giorni sarà caratterizzato da tempo stabile e un ulteriore aumento delle temperature a causa di un consolidamento dell’anticiclone già presente sul settore centro-occidentale del Mediterraneo. Ecco le previsioni del tempo del centro meteo Limet.

Meteo Liguria per oggi domenica 12 luglio

Per l’intero arco della giornata il cielo si presenterà sereno o al più disturbato dal passaggio di velature su tutta la Liguria. Tuttavia, durante il pomeriggio si assisterà alla formazione di qualche nube sui rilievi interni: in tale contesto, non si escludono locali piovaschi o brevi rovesci sulle Alpi Liguri e Appennino orientale.

Venti, di notte e al mattino deboli o moderati da settentrione. Successivamente, dalle ore centrali del giorno, la ventilazione tenderà a disporsi dai quadranti meridionali, con debole o, al più, moderata intensità. Mare poco mosso, localmente mosso a ponente nella prima parte del giorno.

Temperature stabili o con massime in lieve aumento, saranno comprese sulla costa tra 22 e 32 gradi, nell’interno tra 10 e 34.

Il meteo per domani, lunedì 13 luglio

Per tutto il giorno, si assisterà al transito di velature in un contesto soleggiato. Nelle ore pomeridiane, sarà possibile qualche temporaneo addensamento sui rilievi, ma senza conseguenze associate.

Venti a regime di brezza. Mare poco mosso. Temperature in lieve aumento.

Meteo martedì 14 luglio

Altra giornata stabile e in prevalenza soleggiata, da segnalare solamente qualche addensamento pomeridiano sui rilievi. Temperature stazionarie.