Meteo, oggi ancora tempo instabile: possibili temporali, grandinate e forte vento nelle aree interne

Liguria. Dopo i rovesci e le grandinate che nella giornata di ieri hanno interessato diverse aree della Liguria, anche oggi permane un quadro meteorologico caratterizzato da marcata instabilità.
Secondo le previsioni di Arpal, nel corso del pomeriggio potranno svilupparsi temporali sulle zone interne del centro-ponente (zone A, B e D), con possibilità di grandinate, forti raffiche di vento e precipitazioni localmente intense. Non si escludono locali interessamenti anche sul levante regionale, dove i fenomeni dovrebbero risultare più attenuati.
La distribuzione e l’evoluzione dei temporali restano tuttavia caratterizzate da un elevato grado di incertezza, pertanto si raccomanda di seguire i prossimi aggiornamenti meteorologici.
Nonostante la possibile attività temporalesca, continueranno a persistere condizioni di elevato disagio fisiologico dovute alle temperature elevate e all’aumento dell’umidità.
L’avviso meteorologico prevede per oggi, giovedì 16 luglio, nel pomeriggio attività termoconvettiva con bassa probabilità di temporali forti su tutta la Liguria. Temperature stazionarie determinano condizioni di ondata di caldo su tutta la regione.
Venerdì 17 luglio persistono alte temperature associate a tassi di umidità medio-alti determinando condizioni di ondata di caldo su tutto il territorio regionale. Nel pomeriggio possibili temporali anche di moderata intensità, in particolare nelle zone interne.
Sabato 18 luglio temperature stazionarie e tassi di umidità in lieve calo determinano condizioni di disagio fisiologico moderato per caldo su tutta la regione.