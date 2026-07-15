Liguria. L’alta pressione nordafricana in quota continua a ergersi sul Mediterraneo occidentale, ma al tempo stesso una goccia fredda al di là delle Alpi porterà un po’ di instabilità sul Nord Italia e parzialmente anche sulla Liguria: ecco le previsioni meteo del Limet, Associazione ligure di meteorologia.

Le nubi basse delle prime ore del giorno si dissolveranno già nel corso della mattinata. Altrove cielo sereno o poco nuvoloso. Nelle prime ore del pomeriggio il cielo sarà pressochè sereno ovunque ma da ovest inizierà a formarsi una linea temporalesca che interesserà soprattutto l’interno savonese, imperiese e genovese a partire da metà pomeriggio con buone possibilità che possa sconfinare anche sulla costa del savonese e del genovese occidentale, mentre il genovese orientale sarà probabilmente ai limiti ma qualche breve scroscio di pioggia sarà sempre possibile. I temporali poi andranno a interessare le valli appenniniche del Levante.

Venti generalmente deboli dai quadranti meridionali ma con raffiche possibili nel transito della linea temporalesca.

Mare poco mosso.

Temperature stazionarie, ma tassi di umidità alti in costa che faranno comunque aumentare la sensazione di caldo nelle ore diurne. Sulla costa minime tra +23°C e +27°C, massime tra +28°C e +33°C. Nell’interno minime tra +10°C e +19°C, massime tra +27°C e +34°C (picchi sullo spezzino interno).

Previsioni meteo Liguria giovedì 16 luglio

Avvisi: disagio fisiologico per caldo.

In mattinata cieli sereni nelle aree interne e poco o parzialmente nuvolosi in costa soprattutto a Ponente. Nel corso del pomeriggio soleggiato praticamente ovunque. Venti generalmente deboli dai quadranti meridionali. Mare poco mosso. Temperature stazionarie con valori massimi più alti nell’entroterra imperiese e spezzino; Temperature diffusamente inferiori ai +30°C sulle coste savonesi e genovesi, seppur con tassi di umidità elevati.

Previsioni venerdì 17 luglio

Avvisi: disagio fisiologico per caldo.

Giornata stabile e soleggiata. Ventilazione debole e variabile. Mari poco mossi. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Seguire i prossimi aggiornamenti.