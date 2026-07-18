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Bollettino

Meteo, Liguria nella morsa del caldo e dell’afa: umidità fino all’80% sulla costa previsioni

Le previsioni del tempo per le prossime ore

Generico luglio 2026
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Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, sabato 18 luglio, tra la notte e la mattinata banchi di nubi basse interesseranno gran parte della fascia costiera specie il settore centro-orientale. Non si escludono pioviggini in corrispondenza degli addensamenti più consistenti. Più soleggiati i versanti padani. Nel pomeriggio diradamento degli annuvolamenti in costa con belle schiarite ai lati della regione ed addensamenti arroccati tra il Genovese di Ponente ed il Savonese orientale, lato costa, in genere soleggiato altrove. In serata nuovo infittimento delle nubi basse lungo le coste, invariato altrove.

Venti

Da deboli a moderati meridionali, rinforzi sui versanti padani dell’Appennino nel pomeriggio.

Mari

Generalmente mosso.

Temperature

In lieve aumento le minime sotto costa, massime stabili. Tassi di umidità lungo le coste attorno a 70-80%

Costa: min: +22°C/+26°C – max: +27°C/+31°C 

Interno: min: +16°C/+22°C – max: +26°C/+34°C

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