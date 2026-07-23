Liguria. Promontorio anticiclonico ancora protagonista della scena mediterranea occidentale, in attesa del rapido transito di un’ondulazione attesa per il fine settimana.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 23 luglio avremo al mattino velature sparse alternate a fasi più serene su tutta la regione. Poche variazioni di rilievo anche nel pomeriggio, da segnalare unicamente la formazione di attività cumuliforme nell’interno, limitatamente alle Alpi Liguri e valli Trebbia-Aveto, ma in assenza di precipitazioni significative. In miglioramento ovunque dal tardo pomeriggio-sera.

Vento al mattino moderato da nord specie negli sbocchi vallivi tra genovese e savonese, debole altrove. Al pomeriggio brezza localmente moderata dai quadranti meridionali. Mare generalmente poco mosso. Temperature stazionarie, localmente in lieve calo nei valori minimi: sulla costa minime tra 22 e 27 gradi, massime tra 28 e 31 gradi; all’interno minime tra 12 e 21 gradi, massime tra 25 e 32 gradi.

Venerdì 24 luglio giornata tendenzialmente soleggiata, con qualche cumulo in formazione nell’interno nel corso del pomeriggio, ma in assenza di fenomenologia.

Vento moderato in mattinata dai quadranti settentrionali, teso agli sbocchi vallivi del savonese. In rotazione ai quadranti meridionali nel corso delle ore centrali, con un ritorno a regime di brezza. Mare poco mosso, mosso a ponente e al largo. Temperature stazionarie.

Sabato 25 luglio alternanza tra cieli sereni e poco nuvolosi lungo tutto l’arco della giornata, nuvolosi nel savonese, in un contesto comunque ancora relativamente stabile.

Vento debole dai quadranti settentrionali al mattino, in rotazione a quelli meridionali da metà mattinata, a carattere di brezza moderata. Mare da poco mosso a mosso, in aumento a localmente molto mosso a levante in serata. Temperature stazionarie.