Meteo incerto: annullati alcuni eventi dei “Giovedì di luglio” a Savona, confermato lo show in piazza Sisto

Savona. A causa del meteo incerto, sono stati annullati alcuni eventi collaterali della terza serata del Savona Downtown Music Festival, in programma questa sera. Sono decisioni autonome prese dai singoli organizzatori. Oltre al concerto in piazza Sisto l’intera città va in scena dalle 18 con concerti, dj set, esibizioni di danza e sportive, aperitivi, cene a tema e tanto shopping vi aspettano in ogni angolo del centro grazie alle iniziative dei commercianti.

Dopo i rovesci e le grandinate che nella giornata di ieri hanno interessato diverse aree della Liguria, anche oggi permane un quadro meteorologico instabile. Secondo le previsioni di Arpal, nel corso del pomeriggio potranno svilupparsi temporali sulle zone interne del centro-ponente (anche la zona B che comprende Savona), con possibilità di grandinate, forti raffiche di vento e precipitazioni localmente intense.

Confermato lo show “Rockandrology”, che vede protagonisti Claudio “Greg” Gregori, Max Paiella e la band The Jolly Rockers. Alle canzoni che hanno fatto la storia della musica si alterneranno le gag, le caricature e le improvvisazioni di Max Paiella (amatissimo volto e voce di Rai Radio 2 – Il Ruggito del Coniglio) e il cinismo colto e surreale di Greg (dello storico duo Lillo & Greg). Ad accompagnarli sul palco ci saranno i The Jolly Rockers, formazione di musicisti straordinari capaci di restituire il sound autentico degli anni ’50.