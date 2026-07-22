Liguria. Il promontorio nord africano in quota continua imperterrito a comandare la scena sul Mediterraneo occidentale, in attesa di un sempre più probabile break atteso per il fine settimana. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: tramontana tesa specie negli sbocchi vallivi di Genova e Savona con raffiche superiori ai 50 km/h

Cielo e Fenomeni: cielo sereno su gran parte della Liguria con solo degli addensamenti nuvolosi presenti tra la Valle Stura e la Valle Scrivia. Nel pomeriggio resta soleggiato quasi ovunque mentre un’attività cumuliforme anche se piuttosto blanda sarà attiva sulle Alpi Liguri e tra la Val Trebbia e la Val d’Aveto. In serata cielo stellato ovunque.

Venti: al mattino tesi o freschi da nord specie negli sbocchi vallivi tra Genovese e Savonese con raffiche superiori ai 50 km/h. Al pomeriggio brezze moderate dai quadranti meridionali

Mari: al mattino stirato sotto costa, mosso al largo. Nel pomeriggio mare poco mosso ovunque.

Temperature: stazionarie o in leggero aumento nei valori minimi specie lato costa, stazionarie le massime. Costa: min: +25°C/+30°C – max: +30°C/+34°C; interno: min: +15°C/+22°C – max: +29°C/+35°C.

GIOVEDì 23 LUGLIO: giornata prevalentemente soleggiata intervallata solo da alcuni passaggi di velature

Venti: moderati in mattinata dai quadranti settentrionali con possibili raffiche superiori ai 35 Km/h in mattinata sugli sbocchi vallivi costieri del Savonese e al largo. Rotazione ai quadranti meridionali nel corso delle ore centrali, con un ritorno a regime di brezza. Mari: poco mossi. Temperature: stazionarie.

VENERDì 24 LUGLIO: giornata stabile caratterizzata da cieli velati in costa e da qualche nube in sviluppo pomeridiano sui rilievi. Venti: moderati da nord. Mari: poco mossi. Temperature: stazionarie [Seguire i prossimi aggiornamenti]