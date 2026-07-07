Liguria. Si consolida la circolazione anticiclonica sulla Penisola Iberica. Al contempo i paesi Balcanici, intorno a metà settimana, saranno interessati dalla discesa di una goccia fredda in quota. L’Italia, posta sul margine orientale del promontorio anticiclonico vedrà condizioni di stabilità sulle regioni Tirreniche e al Nord-Ovest e fenomeni temporaleschi su quelle Adriatiche e al Nord-Est. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: giornata stabile e soleggiata con qualche innocua velatura in transito pomeridiano sul settore Centro-Orientale. Cumuli sporadici faranno la loro comparsa sulle vette Alpine e Appenniniche nelle ore centrali, seppur in assenza di fenomeni di rilievo.

Venti: generalmente deboli dai quadranti meridionali. Possibili rinforzi da Sud-Ovest nel pomeriggio sulle coste Savonesi e Imperiesi e più diffusamente al largo.

Mari: poco mossi sotto costa e localmente mossi sul Golfo.

Temperature: stazionarie nei valori minimi e in lieve diminuzione nei valori massimi. Costa: min: +22°C/+26°C – max: +27°C/+32°C; interno: min: +11°C/+21°C – max: +29°C/+33°C.

MERCOLEDì 8 LUGLIO: comparsa di nuvolosità bassa irregolare sulle coste del Genovese e del Savonese, ove su quest’ultime potrà risultare localmente più serrata in mattinata (con tassi di umidità localmente superiori al 70-80%). Cieli sereni o al più poco nuvolosi nelle aree dell’entroterra e in costa a partire dalle ore pomeridiane, in assenza di fenomeni associati.

Venti: deboli dai quadranti meridionali. Mari: generalmente poco mossi. Temperature: stazionarie o in lieve diminuzione in costa. In aumento nei valori massimi sui versanti padani.

GIOVEDì 9 LUGLIO: giornata stabile e soleggiata in costa con solo qualche brandello di nuvolosità bassa sul settore Centro-Orientale. Attività cumuliforme nel corso delle ore pomeridiane sul comparto delle Alpi Liguri e Marittime, ove saranno possibili rovesci a sfondo temporalesco.

Venti: deboli a regime di brezza. Mari: poco mossi o localmente mossi a Ponente. Temperature: stazionarie in costa e in leggero ulteriore aumento sui versanti padani.