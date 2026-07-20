Liguria. Braccio di ferro sul Mediterraneo Centro-Orientale tra un coriaceo promontorio anticiclonico e la discesa di impulsi instabili con direttrice verso le regioni Adriatiche e i Balcani. Il Nord-Ovest si troverà nel limbo tra queste due figure, con fenomeni temporaleschi a Nord del Po’ e condizioni di stabilità sulla nostra regione. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: disagio fisiologico per caldo.

Cielo e Fenomeni: giornata stabile e soleggiata in costa, con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e localmente velati sul settore centrale tra pomeriggio e serata. Nuvolosità irregolare sulle dorsali Appenniniche, accompagnata da rovesci pomeridiani (localmente a sfondo temporalesco) tra Alpi Liguri e Val Bormida Occidentale, in esaurimento serale.

Venti: a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in serata e dai quadranti meridionali nelle ore diurne; Locali rinforzi in mattinata sul Golfo.

Mari: mossi sul Centro-Levante e poco mossi sotto costa a Ponente.

Temperature: in aumento in costa, specie nei valori massimi (vallate cittadine e vallate versanti marittimi di Ponente). Stazionarie nelle aree interne. Costa: min: +23°C/+28°C – max: +29°C/+34°C; interno: min: +15°C/+22°C – max: +28°C/+35°C.

MARTEDì 21 LUGLIO: cieli poco nuvolosi in mattinata, con brandelli di nuvolosità bassa in spostamento mattutino verso i crinali Appenninici. Sviluppo di rovesci a sfondo temporalesco nel corso del pomeriggio sul comparto delle Alpi Liguri/Marittime, in possibile sconfinamento verso le vallate interne del Savonese Occidentale entro le 18. Cieli velati o poco nuvolosi altrove fino a fine periodo.

Venti: deboli a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in serata e dai quadranti meridionali nelle ore diurne. Mari: poco mossi o localmente mossi.

Temperature: stazionarie in costa con minime localmente superiori ai +27°C; In aumento nei valori massimi sui versanti padani.

MERCOLEDì 22 LUGLIO: giornata stabile e soleggiata sulla nostra regione; Tuttavia nel corso delle ore centrali saranno possibili fenomeni localizzati sulle vette Appenniniche e Alpin.

Venti: a regime di brezza e di direzione variabile. Mari: poco mossi sotto costa e mossi al largo. Temperature: in lieve diminuzione nei valori massimi, seppur con tassi di umidità mediamente alti in costa. [Seguire i prossimi aggiornamenti]