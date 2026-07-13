Liguria. Si spostano nuovamente verso l’Europa Continentale i massimi altopressori, accompagnati da temperature elevate sia al suolo che in quota e condizioni di disagio fisiologico crescente tra Penisola Iberica-Francia e Italia. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: per l’intero periodo cieli sereni o al più velati sui settori costieri e nelle aree interne del settore centrale. Attività cumiliforme pomeridiana sulle vette Avetane a Levante e Alpine a Ponente, seppur in assenza di fenomeni associati di rilievo.

Venti: a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in tarda serata e dai quadranti meridionali nel corso delle ore diurne in costa. Mari: generalmente poco mossi.

Temperature: minime stabili o in lieve aumento sulla costa, stazionarie o in leggero calo nelle aree interne; massime in aumento a Levante, specie nelle aree dell’immediato entroterra. Costa: min: +22°C/+27°C – max: +29°C/+32°C; interno: min: +10°C/+22°C – max: +29°C/+36°C (picchi sullo Spezzino interno).

MARTEDì 14 LUGLIO: giornata analoga alla precedente: qualche velatura in transito nelle aree interne e cieli sereni o al più poco nuvolosi in costa. Assenza di fenomeni di rilievo nelle aree interne nel corso delle ore pomeridiane, ove le possibilità di rovesci rimarranno basse.

Venti: a regime di brezza, con possibili rinforzi mattutini dai quadranti meridionali sotto costa. Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie o in lieve diminuzione nei valori massimi in costa. Valori localmente superiori ai +33/+34°C nelle aree interne di Levante.

MERCOLEDì 15 LUGLIO: dopo una mattinata caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi, pare possibile lo sviluppo di nuclei temporaleschi sul comparto delle Alpi Liguri, in estensione serale ai versanti padani occidentali [da confermare – Seguire i prossimi aggiornamenti]. Ventilazione: debole o al più moderata dai quadranti meridionali. Mari: poco mossi sul Centro-Levante costiero e mossi a Ponente. Temperature: stazionarie.