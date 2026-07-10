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Bollettino

Meteo, caldo senza tregua sulla Liguria: nel pomeriggio e in serata possibili temporali nelle aree interne previsioni

Le previsioni del tempo per le prossime ore

Generico luglio 2026
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Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, venerdì 10 luglio, al mattino in genere soleggiato; non si esclude qualche nube bassa in mare aperto ed uno sviluppo di nubi cumuliformi sulle testate di Val Trebbia, Aveto e sulle Alpi Liguri.

Nel pomeriggio temporali sulle Alpi Liguri, in sconfinamento parziale prima di sera verso la Val Bormida e la valle dell’Erro, in successivo spostamento verso nord-est. Sempre nei pomeriggio, temporali possibili tra Piacentino ed Oltrepò Pavese con interessamento marginale delle testate di Val Trebbia ed Aveto; fenomeni in attenuazione prima di sera. Altrove soleggiato o velato per sconfinamento dei residui delle incudini temporalesche.

Venti

Da deboli a moderati dai quadranti meridionali.

Mari

Quasi calmo o poco mosso

Temperature

Pressochè stazionarie

Costa: min: +22°C/+24°C – max: +27°C/+31°C 

Interno: min: +14°C/+21°C – max: +29°C/+34°C

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