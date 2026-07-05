Mercato Savona, indiscrezioni confermate: ufficiali Rezi e Gnecchi

Ora è ufficiale. L’attaccante Ermir Rezi è del Savona. Andrà ad aggiungersi a un reparto composto anche da Sassari, Sogno e Rignanese. A centrocampo, dopo gli arrivi di Galli e Castiglione, ufficializzato l’innesto di Gianluca Gnecchi.

Due giocatori che hanno dimostrato di saper dire la loro in Eccellenza. La categoria in cui spera di essere ripescato il Savona. Domani, 6 luglio, si saprà se la Voltrese formalizzerà l’iscrizione al massimo campionato regionale. Stando a quanto raccolto in settimana, sembra difficile che i genovesi decidano di proseguire in Eccellenza sebbene qualche tentativo per valutare l’ipotesi di iscrizione sia stato comunque stato abbozzato.

Il comunicato del Savona su Rezi e Gnecchi

Il Savona FBC annuncia due nuovi rinforzi per la Prima Squadra, inserimenti mirati per dare ulteriore solidità e qualità al centrocampo biancoblù.

Ermir Rezi, attaccante classe 1994: arriva dall’Eccellenza dopo una stagione da protagonista, impreziosita da 17 gol con la maglia del Campomorone. Intensità, inserimenti e concretezza al servizio del gruppo.

Gianluca Gnecchi, centrocampista classe 2000: proveniente dal Celle Varazze, con esperienze importanti in piazze come Imperia, Arconatese, Lavagnese e Ligorna. Profilo dinamico, completo, già pronto per portare equilibrio e personalità.

Per la buona riuscita dell’operazione Gnecchi, il Savona FBC ringrazia Emanuele Del Favero per la collaborazione. Due innesti che aggiungono qualità, struttura e mentalità al progetto biancoblù.