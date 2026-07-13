Mercato immobiliare tra Albisola e Varazze, il Fiaip di Savona: “Situazione stabile”

Savona. Il mercato immobiliare tra Albisola e Varazze si mantiene stabile, con prezzi che spaziano dai 75 mila euro per un quadrilocale di 75 metri quadrati a Ellera, frazione di Albisola Superiore, fino ai 330 mila euro per un attico vista mare di 67 metri quadrati nel centro di Varazze.

È quanto emerge dal “borsino della spesa” stilato dalla Federazione italiana agenti immobiliari professionali (Fiaip) di Savona, una fotografia dettagliata di un settore in costante evoluzione e da sempre molto appetibile. L’analisi è firmata da tre agenti che conoscono da vicino le dinamiche del territorio: Paolo Torazzini dell’agenzia Mondocasa, Giulia Noghera di Eurocasa Immobiliare di Nadia Freccero ad Albisola Superiore, ed Elisa Italiani dell’agenzia Italiani di Varazze.

“Questo lavoro è frutto dell’esperienza quotidiana sul territorio dei colleghi associati Fiaip”, spiega Laura Tiloca, presidente provinciale di Fiaip Savona. “Riteniamo sia fondamentale offrire ai consumatori informazioni chiare, aggiornate e affidabili. In un momento in cui acquistare o vendere un immobile richiede sempre più consapevolezza, il ruolo dell’agente immobiliare qualificato diventa una vera garanzia di trasparenza e tutela per le famiglie”.

Entrando nel dettaglio, Giulia Noghera osserva un mercato a due velocità: “La prima casa è ferma sopra i 200.000 euro per chi ricorre al mutuo; la seconda casa è invece molto dinamica su tutte le fasce di prezzo, sempre senza mutuo”. Secondo l’agente, i prezzi restano stabili, anche se il mercato “risulta un po’ falsato da molti immobili proposti fuori prezzo”.

Per Elisa Italiani, a Varazze le quotazioni dipendono soprattutto dalla vicinanza al mare e dalla vista. Nelle zone semicentrali, a 600-700 metri dalla spiaggia, gli immobili da ristrutturare valgono tra 2.800 e 3.000 euro al metro quadrato, cifra che sale fino a circa 4.800 euro al metro quadrato per chi è vicino al mare e gode di vista. Nel comprensorio di Piani di Invrea, invece, i prezzi vanno dai 3.000-3.500 euro al metro quadrato nella parte alta, a circa 4.000 euro alle spalle del Lungomare Europa, fino a superare i 5.000 euro al metro quadrato nella “parte bassa”, con vista mare aperta.

“Una visione attenta e impegnativa degli associati Fiaip che vivono e lavorano nel territorio albisolese e varazzino, come nel resto della provincia di Savona”, conclude Tiloca.