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Immobiliare

Mercato immobiliare tra Albisola e Varazze, il Fiaip di Savona: “Situazione stabile”

"Riteniamo sia fondamentale offrire ai consumatori informazioni chiare, aggiornate e affidabili." spiega Laura Tiloca, presidente provinciale della Federazione italiana agenti immobiliari professionali (Fiaip) di Savona

Faip immobiliare Albisola Varazze
Faip immobiliare Albisola Varazze
Faip immobiliare Albisola Varazze Faip immobiliare Albisola Varazze

Savona.  Il mercato immobiliare tra Albisola e Varazze si mantiene stabile, con prezzi che spaziano dai 75 mila euro per un quadrilocale di 75 metri quadrati a Ellera, frazione di Albisola Superiore, fino ai 330 mila euro per un attico vista mare di 67 metri quadrati nel centro di Varazze.

È quanto emerge dal “borsino della spesa” stilato dalla Federazione italiana agenti immobiliari professionali (Fiaip) di Savona, una fotografia dettagliata di un settore in costante evoluzione e da sempre molto appetibile. L’analisi è firmata da tre agenti che conoscono da vicino le dinamiche del territorio: Paolo Torazzini dell’agenzia Mondocasa, Giulia Noghera di Eurocasa Immobiliare di Nadia Freccero ad Albisola Superiore, ed Elisa Italiani dell’agenzia Italiani di Varazze.

“Questo lavoro è frutto dell’esperienza quotidiana sul territorio dei colleghi associati Fiaip”, spiega Laura Tiloca, presidente provinciale di Fiaip Savona. “Riteniamo sia fondamentale offrire ai consumatori informazioni chiare, aggiornate e affidabili. In un momento in cui acquistare o vendere un immobile richiede sempre più consapevolezza, il ruolo dell’agente immobiliare qualificato diventa una vera garanzia di trasparenza e tutela per le famiglie”.

Entrando nel dettaglio, Giulia Noghera osserva un mercato a due velocità: “La prima casa è ferma sopra i 200.000 euro per chi ricorre al mutuo; la seconda casa è invece molto dinamica su tutte le fasce di prezzo, sempre senza mutuo”. Secondo l’agente, i prezzi restano stabili, anche se il mercato “risulta un po’ falsato da molti immobili proposti fuori prezzo”.

Faip immobiliare Albisola Varazze

Per Elisa Italiani, a Varazze le quotazioni dipendono soprattutto dalla vicinanza al mare e dalla vista. Nelle zone semicentrali, a 600-700 metri dalla spiaggia, gli immobili da ristrutturare valgono tra 2.800 e 3.000 euro al metro quadrato, cifra che sale fino a circa 4.800 euro al metro quadrato per chi è vicino al mare e gode di vista. Nel comprensorio di Piani di Invrea, invece, i prezzi vanno dai 3.000-3.500 euro al metro quadrato nella parte alta, a circa 4.000 euro alle spalle del Lungomare Europa, fino a superare i 5.000 euro al metro quadrato nella “parte bassa”, con vista mare aperta.

“Una visione attenta e impegnativa degli associati Fiaip che vivono e lavorano nel territorio albisolese e varazzino, come nel resto della provincia di Savona”, conclude Tiloca.

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