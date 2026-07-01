Memorial Bruno Ferro, a Castelbianco la seconda edizione del torneo giovanile di calcio a 5

Il Comitato Regionale Ligure MSP Italia, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, promuove a Castelbianco un importante evento sportivo dedicato al calcio a 5 giovanile, ospitato presso la struttura Crag inSide, in Via Vesallo 31. L’evento si svolgerà in date diverse per ogni leva. Di seguito gli orari e i giorni nel dettaglio.

L’iniziativa, giunta al secondo anno di svolgimento, rappresenta ormai un appuntamento significativo per il territorio, capace di unire sport, partecipazione, famiglie e giovani atleti in un contesto accogliente e fortemente orientato alla valorizzazione dell’attività sportiva di base.

Quest’anno l’evento assume un significato ancora più speciale: per la prima volta sarà infatti dedicato al Memorial “Bruno Ferro”, un momento di sport e ricordo che vuole onorare una figura cara alla comunità attraverso i valori più autentici della pratica sportiva: rispetto, amicizia, impegno, lealtà e spirito di squadra.

Saranno oltre 100 gli atleti partecipanti, suddivisi nelle varie categorie giovanili, pronti a scendere in campo per vivere giornate di confronto sportivo, divertimento e crescita. Il calcio a 5 diventa così non solo competizione, ma anche occasione di aggregazione, educazione e condivisione.

Il Comitato Regionale Ligure MSP desidera rivolgere un sentito ringraziamento al Prof. Bossolino per il prezioso sostegno e per la costante vicinanza alle iniziative sportive del territorio. Un ringraziamento particolare va inoltre alla struttura Crag inSide, a Valerio e Malvina, per la splendida e consolidata collaborazione che, anno dopo anno, consente di realizzare eventi sportivi di qualità, offrendo ai giovani atleti, alle società e alle famiglie un ambiente sicuro, accogliente e perfettamente organizzato.

L’evento di Castelbianco conferma l’impegno del Comitato Regionale Ligure MSP nella promozione dello sport come strumento di crescita, inclusione e valorizzazione del territorio. Sport, memoria e comunità: a Castelbianco il calcio a 5 diventa una festa per tutti.