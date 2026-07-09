Maturità in Valbormida: dodici i cento al Patetta, sei al Calasanzio. Tre le lodi

Valbormida. Maturità 2026, in Valbormida è già tempo di consegna dei diplomi. Ieri sera, 8 luglio, si è svolta la cerimonia a Cairo per gli studenti del Patetta, domani, a Carcare, sarà la volta del Liceo Calasanzio a Carcare.

Per quanto riguarda le eccellenze, sono in tutto tre i ragazzi ad aver ottenuto il massimo punteggio con lode: si tratta di Marco Veneziano del corso Afm ESABAC (doppio diploma italiano e francese), Paolo Chiarlone dell’Itis ad indirizzo meccanico e Matilda Tagliaferri del Liceo Classico.

Diciotto i cento/centesimi, di cui dodici raggiunti da altrettanti allievi dell‘Istituto superiore cairese e sei in quello carcarese.

Nel dettaglio, al Patetta: Giulia Voliani (Afm ESABAC), Yahia Chaime Ben, Ilyas Hachani e Rosela Meta (Ipcomm), Melissa Barbisan, Matteo Matarazzo e Matteo Priero (Sia), Aurelio Berruti (Cat), Mattia Castiglia e Andrea Chiarlone (Itis Elettronica), Leonardo Forzieri e Matteo Piccardi (Itis Meccanica).

Indirizzo diverso ma stessa determinazione per i gemelli Andrea e Paolo Chiarlone, neo diplomati dopo un percorso eccellente per entrambi.

Al Liceo Calasanzio mancano poche ore alla cerimonia di consegna degli attestati. Ad ottenere i cento centesimi sono stati Elisa Clavario, Eugenia Lequio, Simone Zanti e Asia Zucchino del Linguistico; Giacomo Giribone e Veronica Larosa dello Scientifico.