Maturità, 5 “cento” e due Lodi al liceo “Della Rovere” di Savona

Savona. Anche nell’anno scolastico 2025/26, con una nuova modalità e con il ritorno all’antica denominazione, l’Esame di Maturità è stato per gli studenti del Liceo “Giuliano Della Rovere” di Savona un’occasione per mettersi alla prova, mostrando alle commissioni esaminatrici non solo le proprie conoscenze disciplinari, ma anche le competenze personali.

Non pochi studenti e studentesse hanno conseguito risultati di alto profilo; tra questi citiamo i nostri “centisti”, che hanno raggiunto il massimo dei voti a disposizione della commissione (100/100).

Liceo Scienze Umane: in 5B Adele Bola (con Lode) e Aurora Yose.

Liceo Linguistico e Linguistico ESABAC: in 5F Elisa Perata (con Lode), Lisa Dell’Agostino; in 5D Lara Medas.

Liceo Scienze Umane – opzione Economico Sociale: in 5E Junhao Christian Zhao.

Nell’indirizzo Linguistico ESABAC, tutti gli studenti hanno conseguito il doppio diploma (Maturità italiana e Baccalauréat francese) ; il massimo dei voti (20/20) è stato raggiunto in 5D da Lara Medas e in 5F da Lisa Dell’Agostino, Arianna Fazio, Maria Esmeralda Mastrosimone, Gloria Molinari, Elisa Perata.

Dal Liceo “auguriamo a tutti e a tutte una soddisfacente prosecuzione del proprio percorso di vita, sperando che portino con sé un bel ricordo degli anni trascorsi in via Monturbano”