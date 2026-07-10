Maturità, 3 100 e lode e tredici 100 per gli studenti del Boselli-Alberti-Mazzini-Da Vinci

Savona. Quest’anno, con la legge n. 164/25 è entrato in vigore il nuovo Esame di maturità (ex Esame di Stato). Sono rimasti immutati gli scritti, che comprendono una prova di italiano e una di indirizzo, ma è cambiata, la prova orale e la composizione della Commissione che risulta ridotta a soli cinque membri (un Presidente, due commissari interni e due esterni).

All’orale gli studenti non hanno più ricevono il documento da cui partire per organizzare il percorso interdisciplinare su tutte le materie, ma hanno presentato il proprio curriculum mettendo in risalto le loro esperienze scolastiche ed extrascolastiche, le attività di Formazione Scuola-Lavoro (ex PCTO) ed hanno affrontato quattro materie, le due degli scritti e altre due, decise dal Ministero, a seconda degli indirizzi di studi.

“Gli alunni – spiegano dal Boselli-Alberti-Mazzini-Da Vinci – sono stati valutati in base a quattro indicatori ministeriali che riguardano l’acquisizione dei contenuti e dei metodi, la capacità di raccordo e la padronanza lessicale, la capacità di argomentare e, novità, la maturazione personale, l’autonomia e la responsabilità. Più semplice o più complesso rispetto agli anni passati? Difficile fare un bilancio per ora, purtroppo alcune discipline sono scomparse, invece l’opportunità di presentare se stessi è stato un modo per valorizzare lo studente che coltiva interessi culturali, sportivi, musicali ed espressivi”.

Al Boselli-Alberti-Mazzini-Da Vinci di Savona, nei suoi vari indirizzi, alcuni alunni sono riusciti a raggiungere l’eccellenza, in particolare Alessia Maggiorotto (5F), Daniele Monaco (5U) e Giorgia Fontanini (5ASC) si sono diplomati con 100 e lode.

Il massimo del punteggio 100/centesimi è stato attribuito anche a Oliver Caringella (5R), Marianna Gaggero (5B), Clara Sinnappillai (5G), Aurora Apa (5E) del tecnico diurno, a Kilian Sciacqua (5U), Fiorenzo Rosa (5U), Ramona De Martin Polo (5U), Salvatrice Sabatino (5S) del tecnico serale, e a Leonardo Byberi (5DSCCP), Gabriele Pelle (5CSS), Chiara Rizzo, Lucrezia Di Sacco e Francesca Massa (della 5CSCCP) del professionale.

“Un augurio a tutti per un futuro ricco di soddisfazioni”.