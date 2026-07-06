Maturità 2026, l’Ipsia di FInale Ligure ha il suo 100: massimo dei voti per lo studente Chen Xu Kai Marco

Finale Ligure. Cento centesimi e un futuro tutto da scrivere. Gli esami di Maturità si sono conclusi all’Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato (IPSIA) di Finale Ligure, plesso del Nuovo Polo Scolastico, dove al seguito di ottimi risultati degli studenti ammessi, spicca una votazione perfetta. Un traguardo che non è solo un successo personale per lo studente, ma che mette in evidenza il valore e la crescita degli istituti professionali del territorio.

Il giovane Chen Xu Kai Marco, per tutti semplicemente Marco, è un giovane studente di Albenga, proveniente dal centro di formazione professionale ELFO di Albenga. Terminato il percorso di studi di 4 anni nel settore meccanico auto, Marco ha deciso di proseguire il proprio percorso di studi, iscrivendosi all’istituto professionale di Finale Ligure, scegliendo il corso di manutenzione ed assistenza tecnica, per inseguire il suo sogno: diplomarsi e iscriversi ad ingegneria presso il politecnico di Torino.

Il massimo dei voti corona un percorso di studi durato cinque anni, caratterizzato da un grande impegno nello studio, progetti di stage sul territorio e determinazione nell’inseguire il suo progetto di vita. Durante il colloquio orale, la commissione d’esame ha potuto apprezzare una solida preparazione teorica del candidato, un elevato grado di maturità e una chiarezza di idee che ha messo tutti d’accordo.

Il risultato ottenuto dallo studente, dimostra che gli istituti professionali presenti nel territorio, quali l’istituto alberghiero IPSSAR con i suoi indirizzi di Enogastronomia, Enogastronomia opzione “Prodotti Dolciari Artigianali e Industriali”, Sala e Vendita, Accoglienza Turistica e l’IPSIA con i suoi indirizzi di Manutenzione e assistenza tecnica (termo-idraulica) e Servizi commerciali indirizzo Promozione Commerciale e Pubblicitaria sono una concreta possibilità per lo studente di accedere alle facoltà universitarie o di inserirsi nel tessuto lavorativo del territorio, grazie alla continua formazione pratica durante gli anni scolastici.

A Marco vanno i complimenti di tutta la comunità scolastica e l’augurio di una carriera ricca di successi.