Maturità 2026, all’istituto Falcone di Loano sei studenti diplomati con il 100 e due lodi

Loano. Sei diplomi con la votazione di 100/100 e due 100 e lode: si concludono con risultati di particolare rilievo gli Esami di Stato dell’anno scolastico 2025/2026 all’istituto “Giovanni Falcone” di Loano.

A conseguire il diploma con 100 e lode sono stati Luca Nocito, della 5A Liceo, e Serena Pollione, della 5D Grafica.

Il voto di 100/100 è stato ottenuto da Marianna Latella, della 5A Turismo; Giorgia Corciulo, della 5C RIM; Matilde Braida, della 5D SIA; Giada Mollica, della 5E SIA; Giorgia Canalella e Alice Parodi, entrambe della 5C Moda.

“Questo risultato è certamente il riconoscimento di capacità e talento, ma è soprattutto la testimonianza di qualcosa di ancora più prezioso: la forza di impegnarsi ogni giorno, la determinazione di non arrendersi davanti alle difficoltà e la pazienza di costruire, passo dopo passo, un obiettivo che sembrava lontano”, dichiara il dirigente scolastico Mosè Laurenzano.

Il suo pensiero si rivolge però a tutti gli studenti che hanno concluso il proprio percorso: “Dietro ogni diploma c’è una storia che merita rispetto. C’è chi ha superato ostacoli invisibili, chi ha

dovuto rialzarsi dopo una caduta, chi ha combattuto contro le proprie paure e chi ha scoperto talenti e risorse che forse non sapeva nemmeno di possedere. Ciascuno ha scritto una pagina unica della propria vita e nessun numero potrà mai raccontarla fino in fondo”.

“Come dirigente scolastico guardo a questi giovani con profonda fiducia – conclude Laurenzano –. Auguro a ciascuno di trovare la propria strada e di percorrerla con passione, umiltà e libertà, senza smettere mai di credere nelle proprie possibilità”.