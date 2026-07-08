Maturità 2026, al Redemptoris Mater di Albenga tre studenti diplomati col massimo dei voti (e due lodi)

Albenga. Dal 18 giugno al 4 luglio, 22 alunni del Liceo delle Scienze Umane Redemptoris Mater di Albenga si sono cimentati con la “nuova maturità” tra libri di testo, ore di studio e caldo torrido.

Rispetto allo scorso anno nuova modalità di esame: non più tutte le discipline dell’ultimo anno scolastico ma quattro di esse sono state oggetto di verifica (Italiano, Scienze Umane, Inglese e Storia dell’Arte), non più sette commissari bensì cinque, due esterni e due interni guidati da un commissario esterno.

Cambiano le modalità di esame, dunque, ma non muta la qualità formativa del Centro Scolastico Diocesano che ha visto tre dei suoi allievi conseguire la votazione massima, due dei quali con l’aggiunta della lode. Si tratta di Bruna Benedetta (100/100), Luca Molinari (100/100 e lode) e Gloria Pennazzo (100/100 e lode).

“Anche quest’anno – commenta don Enrico Gatti, direttore del Centro Scolastico – la commissione esaminatrice ha apprezzato l’impegno e la preparazione dei nostri ragazzi. A tutti loro i migliori auguri per un futuro radioso”.

“L’elevato numero di votazioni massime ottenuto dagli alunni del nostro Liceo in questi anni (lo scorso anno erano ben quattro gli alunni diplomatisi con il massimo punteggio) – aggiunge don Enrico – è per noi sprone a proseguire nel nostro impegno didattico ed educativo”.