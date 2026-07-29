Marco Scajola alla prima cabina di monitoraggio sul Piano Casa in rappresentanza delle Regioni

Liguria. L’assessore all’Edilizia e alle Politiche abitative della Regione Liguria Marco Scajola è intervenuto oggi, in rappresentanza delle Regioni italiane, alla prima cabina di monitoraggio del Piano Casa. La riunione si è svolta presso la sede del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a Roma e ha visto la presenza del commissario straordinario Felice Squitieri che ha presentato i primi passi del programma.

“Come Conferenza delle Regioni, avevamo chiesto uno stanziamento ancora più cospicuo – spiega l’assessore Scajola – Nonostante ciò riconosciamo l’importanza della possibilità di impegnare risorse sui territori nel più breve tempo possibile e dare risposte alle tante esigenze abitative. Personalmente ho apprezzato come il commissario Squitieri, a cui auguro buon lavoro, abbia condiviso la nostra visione e metodologia, ovvero applicare modalità snelle nell’assegnazione dei fondi e la massima severità affinché vengano utilizzati nel più breve tempo possibile con i primi cantieri già a inizio 2027”.

“Il Piano Casa deve responsabilizzare tutti gli Enti coinvolti, spingendoli alla concretezza e all’intervento in quegli alloggi che in poco tempo possono essere riqualificati e assegnati alle famiglie in attesa. Abbiamo quindi espresso la nostra massima collaborazione. Faremo un secondo tavolo a settembre dove continueremo a portare il nostro contributo concreto”.