Marco Bucci lancia il movimento civico Liguria Insieme: “Uniamo tutte le esperienze precedenti”

Liguria. Un contenitore che punta a riunire sotto un solo simbolo – una Liguria arancione su fondo blu – tutte le componenti che oggi fanno parte delle liste civiche del centrodestra, senza stravolgere gli attuali gruppi consiliari, ma con l’obiettivo di creare un soggetto forte in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. E’ Liguria insieme il nuovo movimento civico presentato oggi dal presidente della Regione Marco Bucci.

“È effettivamente un movimento civico, qualcosa che nasce dalle persone che non si riconoscono nell’identità dei partiti e vogliono partecipare alla vita civile – spiega Bucci -. Questo movimento racchiude anche molti amministratori locali che lavorano sulla concretezza, sull’ottenimento dei risultati, sulla soddisfazione dei cittadini, che non fanno ideologia come priorità, ma fanno esclusivamente quello che serve per i cittadini per avere una vita migliore. Noi non siamo qui per annullare le esperienze precedenti, ma per portarle tutte sotto un ombrello“.

Il simbolo e il coordinamento: alla guida c’è Matteo Campora

Oggi nel grattacielo di via San Vincenzo la conferenza stampa per presentare il progetto e svelare il simbolo, mentre a ottobre è già in programma una convention, una vera e propria assemblea costituente. “Magari nel frattempo cambieremo il nome e il logo, ma va bene così perché siamo in continua evoluzione”, puntualizza Bucci.

Per ora l’immagine è semplice: un cerchio blu con la scritta bianca Liguria Insieme e la sagoma della regione di un arancione piuttosto acceso. I colori sono gli stessi di Vince Liguria e Orgoglio Liguria, le liste con cui Bucci si è presentato alle ultime regionali (ma anche alle amministrative genovesi con Piciocchi), ma includono anche i cromatismi del mondo che ruotava intorno a Giovanni Toti.

Nel frattempo è già stata definita una struttura direttiva. Non ci sarà formalmente Bucci, che ha messo il veto sull’indicazione del proprio nome nel simbolo. A coordinare Liguria Insieme sarà l’ex assessore e attuale consigliere regionale Matteo Campora affiancato dai due vice Pietro Piciocchi, già vicesindaco di Genova e candidato sconfitto alle comunali, e Federico Bogliolo, consigliere regionale e presidente del Municipio Levante.

Ma ci saranno anche l’assessore Giacomo Giampedrone e i capigruppo Walter Sorriento e Marco Frascatore. La lista comprende poi Ilaria Caprioglio, Gianluca Chiaramonte, Stefania Cosso, Loris Figoli, Rocco Giacobbe, Monica Magnani, Giorgia Mannu. Fanno inoltre parte del coordinamento regionale i coordinatori territoriali: Antonio Bissolotti (Imperia), Mauro Demichelis (Savona), Federico Bogliolo (Comune di Genova), Gianluca Buccilli (Comuni Metropolitani Genova), Marino Tomà (La Spezia).

“Sarà un movimento strutturato su tutta la regione, che riunisce tutte le forze civiche liguri – spiega Campora -. Avremo dei responsabili sui territori, quindi il movimento sarà presente da Ventimiglia a La Spezia in maniera unitaria. A ottobre ci sarà una vera e propria call for action, una chiamata a tutti coloro che vogliono aderire”. Oltre alle liste civiche di Bucci hanno già sposato il progetto Genova Unita e il gruppo civico Riformisti Liberal Democratici.

La mossa dopo la fuga dei civici verso Noi Moderati

Una mossa di Bucci che arriva sei mesi dopo il terremoto politico in via Fieschi con l’addio di Alessandro Bozzano e Giovanni Boitano alle liste civiche, lo show in aula con riferimento al “funerale del civismo” e la nascita del gruppo di Noi Moderati, creatura centrista che Toti aveva contribuito a fondare, fino a quel momento assorbita dalle componenti legate al governatore.

È una risposta a quello strappo? “No, assolutamente no – replica Bucci -. Quella è la loro opinione, magari l’hanno già cambiata. Comunque non è certamente una risposta a nessuno. Questa è un’evoluzione del movimento civico. Il nostro scopo non è fare la guerra agli altri, noi siamo qui a servire i cittadini”.

“Io credo che sia una fase successiva – aggiunge Campora -. Noi siamo stati abituati, sia in Comune sia in Regione, ad avere queste liste che nascevano proprio in occasione delle elezioni. Oggi noi vogliamo ampliare gli orizzonti e vogliamo proprio creare un movimento che sia civico, ma che abbia una sua dignità politica all’interno del Consiglio regionale e su tutta la Liguria. E lo facciamo unendo tutti quei puntini che già esistono nella cartina della nostra regione”. Ambizioni nazionali? “No, l’obiettivo è regionale”.

Per ora, come detto, rimarrà inalterato l’assetto dei gruppi nelle assemblee. Esisteranno ancora Orgoglio Liguria e Vince Liguria, come a Tursi non verranno toccati Vince Genova e Noi Moderati-Orgoglio Genova (sebbene il partito di Lupi abbia preso un’altra strada in Regione). “Certamente non andiamo a cambiare la struttura che è stata fatta perché provocherebbe un’alterazione al sistema che non è seria – spiega Bucci – e anche perché i cittadini hanno votato quelle persone e quei partiti e sarebbe sciocco oggi cambiare. Noi rispettiamo i cittadini”.

Bucci e l’ipotesi ricandidatura: “Se il Pd continua a trattarmi così…”

Bucci che ha espresso chiaramente l’intenzione di non ricandidarsi al prossimo giro, anche se lui stesso lascia aperto uno spiraglio con un velo di ironia: “Io ho già detto quelle che sono le mie intenzioni. Poi se il Pd continua a trattarmi così, magari cambio idea“. Campora è più possibilista: “Il presidente Marco Bucci è parte di questo progetto, è questo progetto, e io sono abbastanza certo che riusciremo a fargli cambiare idea come è già successo in passato”.

E se non ci riuscissero, il prossimo candidato potrebbe arrivare da Liguria Insieme? “Questa è certamente un’opzione, un’opzione molto valida – risponde Bucci -. Potrebbe essere qualche civico, qualche persona della società civile che magari, vedendo l’esperienza che abbiamo fatto in questi anni e che faremo anche nei prossimi due o tre anni, si appassionerà e verrà. Perché la forza del movimento civico è poter reclutare persone negli stessi ambienti in cui lavora il movimento civico”.

I commenti

“Un progetto che rappresenta un importante passo avanti nella costruzione di una proposta politica capace di mettere in rete le migliori esperienze civiche della Liguria – commentano Campora e Bogliolo nelle vesti di capogruppo di Vince Liguria e Orgoglio Liguria -. Aderiamo con convinzione a Liguria Insieme perché crediamo nel valore del civismo e nella sua capacità di interpretare concretamente i bisogni delle comunità. Il civismo non è una formula di comodo, è un metodo politico fondato sull’ascolto, sulla presenza nei territori, sulla competenza e sulla capacità di trasformare le idee in risultati. In questi anni le esperienze civiche hanno dimostrato di poter offrire un contributo decisivo al buon governo della Liguria e dei suoi comuni. Esperienze diverse, nate in territori e momenti differenti, ma accomunate dalla volontà di amministrare con concretezza, responsabilità e attenzione alle esigenze reali dei cittadini”.

“La nostra partecipazione a questo percorso nasce da una scelta di responsabilità e di coerenza – spiega Gianluca Chiaramonte di Genova Unita -. È la naturale prosecuzione dell’esperienza maturata nelle ultime elezioni comunali, un patrimonio di idee, relazioni e consenso che riteniamo debba continuare a trovare uno spazio di rappresentanza e di proposta. La nostra adesione a Liguria insieme non nasce dall’esigenza di trovare una collocazione, ma dalla volontà di contribuire alla costruzione di un progetto politico credibile e duraturo. L’esperienza maturata nelle ultime elezioni comunali ha dimostrato che esiste uno spazio significativo per un’area civica, moderata e riformatrice, capace di intercettare consenso attraverso la qualità delle idee, la competenza e il radicamento nel territorio. Quel patrimonio non poteva essere disperso”.

“Il civismo, nel centrodestra, è morto da tempo – sentenzia Armando Sanna, capogruppo del Pd in Regione -. Possono cambiargli nome, simbolo e confezione, ma sotto resta la stessa operazione già vista, con gli stessi protagonisti e gli stessi limiti. L’iniziativa presentata oggi rischia di rivelarsi, fin dal primo giorno, più un salvagente per alcune carriere politiche che un vero progetto per la Liguria. Nessuna assemblea, nessun confronto con i territori, nessun percorso partecipato: è un civismo deciso a tavolino, non costruito dal basso. Più una lista di fedelissimi che un soggetto politico con una propria identità. Soprattutto manca un’idea di regione. Nulla viene detto sulla sanità nei territori più fragili, sullo spopolamento dell’entroterra, sulla crisi demografica o sulle grandi opere ancora ferme. Senza una visione credibile sul lavoro, sullo sviluppo e sulle opportunità per i giovani, questa operazione appare più come un’operazione di immagine che una proposta politica. Anche perché manca qualsiasi bilancio serio di quanto è stato realizzato finora. Del resto basta osservare la composizione della giunta per capire quanto poco civismo ci sia in chi oggi lo rivendica. Un presidente che nelle nomine ha sempre dovuto rispondere agli equilibri dei partiti più che a un progetto autonomo difficilmente può presentarsi come garante di un civismo autentico. Chi non è riuscito a dare continuità a un’esperienza che aveva rappresentato una novità per la Liguria difficilmente può riproporsi oggi come la soluzione. E la rincorsa, spesso imbarazzata, a posizioni come quelle di Vannacci, proprio mentre ci si definisce civici di centro, racconta più una crisi d’identità che una strategia politica. Il civismo autentico oggi è altrove. È quello che ha costruito il campo largo che governa Genova con Silvia Salis, mettendo insieme culture politiche, competenze e amministratori attorno a un progetto comune. È il civismo di chi unisce per costruire, non per distribuire incarichi. È da questa esperienza che noi vogliamo ripartire per tornare a governare anche in regione, parlando alle persone, soprattutto a chi oggi non si sente rappresentato e ha smesso di votare. Perché la politica non si rigenera cambiando etichetta, ma cambiando idee, metodo e credibilità”.