Manifestazione “Chi chiami quando la polizia uccide?” ad Albenga, Forza Italia: “Segnale pericoloso”

“La manifestazione promossa ad Albenga con lo slogan “Chi chiami quando la Polizia uccide” non è solo un fatto di cronaca gravissimo che ha messo nuovamente in luce la nostra città per accadimenti tutt’altro che lodevoli, è anche un pericoloso segnale di come, in alcuni ambienti politici, i valori della democrazia valgono solo per la propria realtà partitica e non contemplano il resto della società, anche quando si parla di pubblici dipendenti”.

Questo il commento di Simone Dentella, segretario cittadino di Forza Italia in merito alle dichiarazioni del presidente dell’ANPI di Leca.

“Quando si ricopre una carica pubblica non esistono iniziative personali, si è sempre rappresentanti e responsabili del proprio ruolo” prosegue “è inammissibile che lo Stato e chi decide di proteggerlo vengano attaccati e calunniati senza conseguenze. Fatto ancora più grave è quando le accuse vengono proprio da chi lo Stato dovrebbe servirlo e non denigrarlo. Per questo Forza Italia chiede all’Amministrazione comunale di verificare, nel rispetto della normativa vigente e delle garanzie previste, se i comportamenti e le dichiarazioni rese da una propria dipendente possano richiedere valutazioni sotto il profilo disciplinare”.

E il segretario cittadino aggiunge: “Prendiamo atto che il Sindaco, la maggioranza e lo stesso ente hanno pubblicamente preso le distanze dalla manifestazione. Una scelta che riteniamo doverosa. Ora però sorge una domanda spontanea: la maggioranza che unita dovrebbe sostenere il Sindaco, è ancora veramente unita? Quando in seno ad uno stesso gruppo di lavoro vi sono alcuni che prendono le distanze da altri con i quali condividono compiti di massima importanza, è evidente che vi sia una rottura. Rottura che può generare solo confusione, caos, insicurezza, abbandono, mala e miope gestione del bene pubblico. Risultati questi che purtroppo appaiono oggi terribilmente evidenti ad Albenga”.

“Non si può sostenere la democrazia e proteggere chi apertamente la attacca. Su questi temi non possono esistere ambiguità. Forza Italia sarà sempre dalla parte delle Forze dell’Ordine, della legalità e delle Istituzioni” conclude.