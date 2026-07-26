Maltempo, prolungata l’allerta meteo per temporali su tutta la regione: attese forte precipitazioni e possibili grandinate

Liguria. Alla luce delle ultime proiezioni meteo, Arpal ha deciso di prolungare l’allerta gialla per temporali su tutta la regione fino alle 19 di oggi, domenica 26 luglio.

Dopo il passaggio temporalesco notturno (accompagnato da fulmini, lampi, qualche chicco di grandine, raffiche di vento e piogge con valori orari localmente molto forti: Casale di Pignone 80.2 millimetri, Cembrano (Maissana) 70.8 millimetri, Sciarborasca e Lerca (entrambe Cogoleto) 62.6 millimetri e 61.4 millimetri, Bargone (Casarza) 53.8mm, Viganego (Bargagli) 53.2 millimetri, Fiumara (Genova) 53 millimetri e la tregua di questa mattina, torna ad aumentare la nuvolosità in corrispondenza dei rilievi.

L’azione del riscaldamento solare favorirà la formazione di temporali da calore in corrispondenza dei rilievi montuosi, e soprattutto sul centro-ponente potranno sconfinare in costa, sotto l’impulso della ventilazione da nord in quota. I temporali potranno essere localmente molto forti, con possibile presenza di grandine di piccole dimensioni e colpi di vento. Dalla serata mare molto mosso sull’estremo levante per onda lunga di libeccio e miglioramento dello stato del cielo.

Secondo l’avviso meteo, oggi domenica 26 luglio avremo un nuovo peggioramento delle condizioni meteo nelle ore centrali del giorno, con temporali sparsi di forte intensità sui rilievi e piogge di intensità moderata o localmente forti sulle Alpi Liguri. Probabile estensione delle precipitazioni anche ai relativi settori costieri. Non si escludono locali grandinate con chicchi di piccole dimensioni e colpi di vento in prossimità dei temporali più intensi. Fenomeni in esaurimento entro sera. Mare molto mosso in tarda serata sull’estremo Levante per onda da sudovest.

Lunedì 27 luglio mare molto mosso nella notte sul centro-levante per onda da sud-ovest, con moto ondoso in diminuzione già dalla mattinata. Locali condizioni di disagio per caldo lungo le coste e nelle vallate poco ventilate nelle ore centrali del giorno.

Martedì 28 luglio locali condizioni di disagio per caldo lungo le coste e nelle vallate poco ventilate nelle ore centrali del giorno.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito.

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