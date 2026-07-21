Maltempo in arrivo, Arpal: “Temporali forti con fulmini e grandine in diverse zone della Liguria, ma anche correnti fresche”

Liguria. Tra il pomeriggio e la serata di oggi (21 luglio) sono attesi rovesci e temporali a sviluppo locale, con localizzazione ancora incerta, che potranno interessare diverse aree della Liguria.

L’innesco dei fenomeni sarà favorito dalla convergenza al suolo tra le brezze marine e un debole flusso di correnti settentrionali, mentre in quota si assisterà all’arrivo di correnti più fresche. I temporali potranno risultare localmente intensi e accompagnati da frequenti fulminazioni, raffiche di vento, grandine con diametro anche superiore ai 2 cm.

Il transito di questa fase d’instabilità favorirà successivamente l’afflusso di correnti più fresche e secche, con una diminuzione dell’umidità e temperature in graduale rientro su valori più vicini alle medie del periodo.

Domani (22 luglio), sono attesi ancora venti forti dai quadranti settentrionali sul Centro-Ponente (Zone A e B), soprattutto tra la notte e il mattino. Nel corso della giornata il tempo tornerà stabile, con cielo in prevalenza sereno da ponente a levante.

Ecco il BOLLETTINO per oggi e i prossimi giorni:

OGGI, MARTEDì 21 LUGLIO: Tra pomeriggio e sera possibili temporali sparsi. I fenomeni localmente potrebbero essere associati a gradine >2 cm, colpi di vento intensi e piogge forti. Pertanto si segnala una bassa probabilità di temporali forti su tutte le zone. Temperature massime pressoché stazionarie seppur con un parziale calo dell’umidità mantengono condizioni disagio fisiologico per caldo su DE, moderato su ABC.

DOMANI,MERCOLEDì 22 LUGLIO: Venti settentrionali in riforzo su AB tra le prime ore della notte e fino al mattino con raffiche fino a forti 50-60 km/h . L’ingresso di correnti settentrionali più secche favorisce una calo delle condizioni di disagio fisiologico per caldo che rimangono confinate alle zone ABC in particolare nelle ore centrali del giorno e nei centri urbani poco ventilati.

DOPODOMANI, GIOVEDì 23 LUGLIO: nulla da segnalare.