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Pericolo

Magliolo, climber si infortuna al ginocchio: intervento dell’elisoccorso

E' stato trasferito al Santa Corona di Pietra Ligure

elicottero elisoccorso grifo

Magliolo. Intervento dell’elisoccorso Grifo, del soccorso alpino, dei vigili del fuoco e dell’ambulanza Pietra Soccorso per un climber rimasto bloccato su una parete rocciosa.

Stando alle informazioni ricevute il rocciatore era sulla via ferrata quando ha perso l’equilibrio ed è scivolato dal piolo di appoggio procurandosi una contusione ad un ginocchio.

Essendo la zona impervia si è reso necessario anche l’intervento dell’elisoccorso Grifo. Dopo aver ricevuto le prime cure in loco il rocciatore è stato trasferito, in codice giallo, al Santa Corona per effettuare gli accertamenti.

 

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