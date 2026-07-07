Lutto ad Albenga per la scomparsa di Aldo Geddo, titolare di una storica attività commerciale in via del Mille

Albenga. Lutto per la scomparsa di Aldo Geddo, titolare di una storica attività commerciale in via del Mille e molto conosciuto all’ombra delle Torri ingaune.

La comunità di Albenga si stringe con profonda vicinanza alla famiglia e in particolare alla moglie Lidia, ai figli Elena, Carlo e Davide, ai generi e alle nuore, ai nipoti Anita, Andrea, Francesco, Filippo e Nora, ai parenti e agli amici tutti, giungano le più sentite condoglianze da parte dell’amministrazione comunale.

Il sindaco Riccardo Tomatis, a nome dell’intera amministrazione, esprime la propria partecipazione al dolore della famiglia: “Aldo è stato una persona buona, sempre gentile, sempre pronta a una parola cortese. Alla famiglia oggi va il mio abbraccio. Mi unisco al loro dolore per questa perdita”.

Il funerale sarà celebrato giovedì 9 luglio, alle 16, nella Cattedrale di San Michele Arcangelo.

Il Santo Rosario sarà recitato mercoledì 8 luglio, alle 17, presso la camera ardente dell’ospedale Santa Maria della Misericordia.