L’ultimo saluto ad Andrea Pandimiglio: “Sensibile, gentile e generoso, resterà nel cuore di quanti lo hanno amato”

Pietra Ligure. “Persona sensibile, gentile e generosa, la sua scomparsa ha lasciato un profondo dolore, ma resterà nel cuore di tutti quelli che lo hanno amato e gli hanno voluto bene”.

Con queste parole il parroco di Pietra Ligure, don Giancarlo Cuneo, ha ricordato la figura di Andrea Pandimiglio, il noto osteopata e fisioterapista scomparso improvvisamente nella sua abitazione di Finale Ligure, a soli 53 anni.

Oggi pomeriggio, nella basilica di San Nicolò, si sono svolti i funerali, un ultimo e intenso saluto accompagnato da tanta commozione e cordoglio, uniti a pensieri, ricordi e riflessioni in memoria dei momenti di vita e spensieratezza trascorsi assieme.

Nel corso della cerimonia funebre, don Giancarlo ha rimarcato gli aspetti positivi che hanno caratterizzato la sua vita, così come l’affetto dimostrato nelle sue relazioni personali. Un affetto ricambiato da quanti oggi erano presenti per dargli un ultimo e profondo abbraccio, nonostante l’indescrivibile sconforto per la sua grave perdita.

Le sue ultime volontà, espresse in un biglietto d’addio, sono state rispettate: i funerali nella basilica di San Nicolò e la salma tumulata nel cimitero di Finalmarina.