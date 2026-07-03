Loano: tutto pronto per il concerto gratuito di Ivana Spagna

Loano. Il 4 Luglio a partire dalle 22 si esibirà in piazza Italia a Loano Ivana Spagna, per una magica serata in cui ripercorrerà i più grandi successi della sua decennale carriera.

Il concerto del suo Live Tour 2026, ad ingresso gratuito e fino ad esaurimento dei posti disponibili, è organizzato in collaborazione con “All in One”. Prima dell’esibizione (alle 21) e al termine del concerto di Spagna dj-set e animazione con i Threejs.

Threejs è un collettivo di tre DJ uniti dalla stessa visione: trasformare ogni set in un’esperienza sonora unica. Tra revival e dance commerciale e contemporanea, il trio crea vibrazioni energiche e coinvolgenti capaci di accendere qualsiasi dancefloor.

Biografia di Ivana Spagna

Ivana Spagna nasce a Borghetto sul Mincio (Verona). Dopo anni di gavetta nelle discoteche italiane, collaborazioni per jingle pubblicitari e singoli pubblicati sotto vari pseudonimi (Mirage, Barbara York, Yvonne Kay…) pubblica il singolo che la farà conoscere al grande pubblico, Easy Lady, brano che in poche settimane raggiunge i vertici delle classifiche, vince il “Festivalbar ’86” e “Vota la Voce” come “Rivelazione”, vendendo due milioni di copie, restando in Italia al numero uno per otto settimane consecutive.

Spagna viene consacrata star a livello internazionale nel 1987 quando il secondo singolo, Call me (3 milioni di copie vendute), si piazza al primo posto dell’Eurochart, la classifica dei singoli più venduti in Europa, davanti a Madonna e Michael Jackson, e al secondo posto nella Uk Chart, posizione più alta mai occupata da un artista italiano in terra britannica. È la vincitrice assoluta del “Festivalbar ’87” e di nuovo di “Vota la voce”, mentre il suo primo album, Dedicated to the moon, vende 500mila copie.

Seguono anni in cui rimane in vetta alle classifiche con brani come Every girl & boy o I wanna be your wife. Dopo una parentesi vissuta negli States, dove collabora con musicisti di grande prestigio quali Diane Warren (autrice di Michael Bolton), Rhett Lawrence, Stephen Bray. Nel 1991 esce quindi l’album “americano” No way out che le consente di conquistare dopo poche settimane il disco d’oro. La stampa statunitense titola: “È italiana l’erede di Madonna”.

Nel 1994 viene scelta da Elton John per interpretare Il cerchio della vita, colonna sonora italiana del film Disney “Il re leone”, con cui torna a scalare le classifiche iniziando a cantare in italiano. Il brano disneyano è un successo a cui segue la partecipazione al Festival di Sanremo con una canzone, da lei scritta, Gente come noi, che piazzandosi al terzo posto farà entrare definitivamente la cantautrice veneta nel cuore degli italiani. L’album Siamo in due, infatti, vende oltre 400mila copie conquistando in pochi mesi il triplo disco di platino.

Spagna diventa una delle voci femminili più apprezzate e ricercate, parteciperà al Festival di Sanremo diverse volte negli anni successivi ottenendo ottimi risultati soprattutto nelle vendite (Lupi solitari triplo disco di platino, E che mai sarà disco di platino). Nel 1997 e nel 1998 vincerà “Vota la voce” come “miglior interprete femminile dell’anno”. Nel 1998 con il brano Il bello della vita, Spagna viene scelta per rappresentare l’Italia in occasione dei Mondiali di Calcio Francia ’98.

Nel 2003 debutta anche come scrittrice, con il libro per bambini Briciola, storia di un abbandono, Premio Letterario Internazionale Ostia Mare 2003 nella sezione “Letteratura per l’infanzia”. La ritroveremo nuovamente scrittrice nel 2011 con la sua biografia Quasi una confessione! Tutto quello che non ho mai detto, e nel 2017 con Sarà capitato anche a te, in cui racconta sogni premonitori, eventi “miracolosi” e visioni di entità che ha vissuto, libro che ha riscosso un grande interesse.

Nel 2009 è tra le artiste che partecipano al concerto “Amiche per l’Abruzzo” allo stadio Meazza di Milano, infervorando il pubblico di San Siro sulle note di Easy Lady e Call me. Tra il 2014 e il 2016 escono nuovi singoli dance in lingua inglese, come The magic of love, Baby don’t go e Straight to hell. Nel 2019 pubblica Cartagena, in cui duetta con il cantante colombiano Jay Santos. Segue Nessuno è come te, che fa da apripista a un nuovo album di inediti in italiano, intitolato 1954, in cui si avvale della collaborazione di diversi autori.

Nel 2022 viene invitata a partecipare al festival internazionale “Una voce per San Marino” dove presenta l’inedito Seriously of love, brano dance che vede ricomporsi il team che creò pezzi come Call me e Easy Lady ovvero Ivana Spagna, Theo Spagna e Larry Pignagnoli (il mixaggio è stato invece affidato a Rivaz Dj).

Il 25 novembre 2022 esce in tutte le piattaforme digitali Volevo Tutto in cui collabora con DjJad, Wlady e King Horus, un brano dalle sonorità pop dance che richiama volutamente le atmosfere tipiche degli anni 80. Nel 2024 viene lanciato Sarà bellissimo, una canzone spensierata in duetto con i Legno, il duo indie-pop noto per esibirsi con scatole che coprono il capo, per celare la propria identità.