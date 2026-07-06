Loano, tutto esaurito per il campo solare: per i bambini un’estate di giochi e attività “tra natura e avventura”

Ha fatto registrare il consueto “tutto esaurito” il campo solare promosso anche per quest’estate dal Comune di Loano in collaborazione con la cooperativa sociale Progetto Città, un servizio che garantisce alle famiglie un importantissimo supporto durante il periodo di chiusura delle scuole.

I servizi estivi vengono organizzati in particolare per dare un supporto ai genitori che lavorano, ma devono essere per bambini e bambine un’opportunità per trascorrere una significativa esperienza di gioco e divertimento, anche grazie alla presenza di figure educative con un’adeguata esperienza professionale. Per questo il progetto elaborato per l’estate 2026 sarà un’avventura all’aria aperta pensata per bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni, tra natura, amicizia e scoperta del territorio. Fino al 31 agosto, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17.30, il cuore del campo pulserà al parco di via Gozzano, un’oasi verde ombreggiata dai suoi ulivi ed eucalipto, sotto i quali i bambini potranno giocare al fresco anche nelle giornate più calde. Al centro del parco si trova la meravigliosa pagoda, spazio polivalente dove i ragazzi potranno dedicarsi ai compiti e ai giochi al riparo dal sole; la struttura ospita anche due accoglienti stanze della nanna e del relax, climatizzate, pensate per garantire ai più piccoli un pomeriggio di riposo sereno.

Non mancheranno i momenti di balneazione: il campo dispone di una spiaggia riservata e attrezzata, con tre gazebo che assicurano ombra durante tutta la giornata, e di un bagnino dedicato esclusivamente ai bambini del campo, per una balneazione sicura e sorvegliata. A completare l’offerta, le uscite alla piscina comunale all’aperto regaleranno ai ragazzi momenti di gioco e divertimento acquatico con tuffi e scivoli.

Il filo conduttore delle giornate sarà la magia della narrazione: romanzi d’avventura, racconti storici e leggende locali accompagneranno i bambini in laboratori creativi, giochi di gruppo ed escursioni sul territorio, coltivando autonomia, collaborazione e rispetto per l’ambiente.

Un’attenzione particolare è riservata all’inclusione: presso la pagoda del parco di via Gozzano sarà attivo uno spazio dedicato allo svolgimento dei compiti, con il supporto di un tutor specializzato in DSA per i bambini con disturbi specifici dell’apprendimento.

Il programma prevede inoltre gite ed escursioni, tra cui il Bosco delle Streghe di Calizzano, la gita di due giorni con escursione e visita alle Grotte di Bossea, e due appuntamenti speciali: l’open day di fine luglio e la Festa di fine campo, momenti di condivisione con le famiglie.

Un’estate di scoperta, crescita e libertà, tra il verde degli ulivi, il fresco della pagoda e il blu del mare.

Il sindaco Luca Lettieri e l’assessore alle politiche sociali e giovanili Manuela Zunino dichiarano: “Il grande interesse registrato anche quest’anno per il campo solare conferma quanto questo servizio rappresenti un punto di riferimento importante per le famiglie loanesi. Come amministrazione crediamo che investire nei servizi educativi e di supporto significhi investire nel benessere della comunità, offrendo ai bambini un’estate ricca di esperienze, crescita e socialità e, allo stesso tempo, garantendo un aiuto concreto ai genitori durante il periodo di chiusura delle scuole. Particolare attenzione è stata riservata, come sempre, al tema dell’inclusione. La presenza di un tutor specializzato per i bambini con disturbi specifici dell’apprendimento rappresenta un segnale concreto della volontà di costruire servizi capaci di rispondere ai bisogni di ciascuno, senza lasciare indietro nessuno. È questo il modello di città che vogliamo continuare a costruire: una Loano attenta alle persone con disabilità, alle fragilità e, più in generale, alle esigenze di ogni fascia della popolazione, dai più piccoli agli anziani. Il nostro impegno è quello di progettare iniziative e servizi sempre più accessibili, inclusivi e di qualità, perché riteniamo che una comunità cresca davvero quando ogni cittadino può trovare risposte adeguate alle proprie necessità. Il campo solare è un esempio concreto di questa visione: un servizio che unisce educazione, sostegno alle famiglie, inclusione e valorizzazione del territorio, offrendo ai bambini l’opportunità di vivere un’estate serena, ricca di esperienze e relazioni”.

Il campo solare di Loano

Quando arriva l’estate i bambini e le bambine sono finalmente liberi dall’impegno scolastico e hanno voglia di giocare e divertirsi. Il campo solare o centro estivo è un servizio pensato appositamente per il tempo di vacanza dei bambini.

I servizi estivi vengono organizzati in particolare per dare un supporto ai genitori che lavorano, ma devono essere per bambini e bambine un’opportunità per trascorrere una significativa esperienza di gioco e divertimento, anche grazie alla presenza di figure educative con un’adeguata esperienza professionale.

I bambini trascorrono al campo solare gran parte della giornata e tutto deve essere organizzato rispettando i loro ritmi e bisogni. Prestiamo attenzione sia ai momenti di routine (il pranzo, il cambio, il riposo per i più piccoli) sia alle attività vere e proprie (giochi in spiaggia, bagno, attività di laboratorio).

Per rispettare le esigenze delle diverse fasce di età è prevista la suddivisione degli iscritti in due gruppi: quello dei piccoli (dai 3 ai 6 anni per i bimbi che hanno frequentato la scuola materna) con sede di riferimento presso l’asilo “Simone Stella” via delle Caselle 2, quello dei grandi (dai 6, 1° primaria, ai 12 anni) con sede di riferimento presso la scuola media Mazzini-Ramella di via Ugo Foscolo.

Il campo solare è anche un momento di crescita e formazione per i bambini. L’esperienza, infatti, aiuta i bambini a socializzare e sviluppare le relazioni interpersonali; li stimola a diventare più autonomi nei diversi momenti della giornata; favorisce la libera espressione della creatività; stimola le loro abilità psicomotorie; favorisce l’acquisizione e la condivisione di regole di convivenza.

La gestione del centro estivo è affidata ad educatori ed animatori con adeguata esperienza professionale, che organizzano i giochi e le attività e si occupano dell’accudimento dei bambini. L’equipe ha al suo interno un coordinatore, responsabile della organizzazione complessiva del servizio. Ogni giorno gli educatori, durante l’ingresso e l’uscita, sono disponibili per confrontarsi con i genitori e dare loro informazioni sulla giornata del bambino. Alla conclusione del periodo di frequenza la Cooperativa propone ai genitori un questionario per verificare il gradimento del servizio e migliorarlo l’anno successivo.

La cooperativa Progetto Città si è costituita a Savona nel 1989. Da allora ha sempre operato in collaborazione con gli Enti Locali per la progettazione e la gestione di servizi per l’infanzia e l’adolescenza. Progetto Città è una “cooperativa sociale” di tipo A, a norma della L. 381/91, ed è regolarmente iscritta all’Albo Regionale. Attualmente la Cooperativa gestisce su tutto il territorio della Provincia di Savona un diversificato ventaglio di servizi, con attività che si rivolgono alla prima infanzia, all’età scolare, all’adolescenza e all’età giovanile: ludoteche, centri gioco, centri ragazzi; asili nido e servizi per la prima infanzia; attività di laboratorio; servizi integrati con la scuola; centri socio-educativi; interventi educativi individualizzati; centri sociali e di aggregazione giovanile.