Loano, lite in Piazza Cadorna: 19enne accoltellato all’addome

Loano. Tragedia sfiorata in tarda serata a Loano, dove un ragazzo di 19 anni, per cause ancora da chiarire, è stato accoltellato all’addome nel corso di una lite.

Il fatto si è verificato poco prima delle 23 in piazza Cadorna. Il giovane è stato raggiunto da almeno un fendente, ma secondo le prime informazioni il colpo non avrebbe raggiunto organi vitali.

A prestare i primi soccorsi sono stati i militi della Croce Rossa di Loano, già presenti sul posto per la manifestazione CarnevaLoa Summer Edition. Sul posto è inoltre intervenuta l’automedica Sierra 4.

Il 19enne è stato portato al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure. Le sue condizioni sono gravi (è arrivato in ospedale in codice rosso) ma è cosciente e vigile.