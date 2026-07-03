Loano: il 7 luglio corso gratuito sul compostaggio domestico

Loano. Martedì 7 luglio alle 20.45 la biblioteca civica “Antonio Arecco” di Palazzo Kursaal a Loano ospiterà un corso gratuito di avvio alle pratiche di compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Loano in collaborazione con Sat ed è rivolta a tutti gli interessati e agli utenti compostatori residenti nei comuni di Loano, Borghetto Santo Spirito, Pietra Ligure, Boissano e Toirano. Il corso, della durata di circa un’ora, è necessario per l’iscrizione all’Albo Compostatori del proprio Comune di residenza.

Al termine dell’incontro, i partecipanti saranno registrati per completare l’iscrizione all’Albo Compostatori e potranno successivamente richiedere una compostiera in comodato d’uso gratuito. Inoltre, se previsto dal regolamento comunale, sarà possibile beneficiare della riduzione sulla tariffa rifiuti e utilizzare il compost autoprodotto come fertilizzante naturale per orti e giardini.

Per partecipare è necessario confermare preventivamente la propria presenza utilizzando i recapiti messi a disposizione dagli organizzatori e presentarsi al corso con un documento di identità valido. Per informazioni è possibile contattare il numero verde SAT 800.966.156, l’ufficio tecnico SAT allo 019 8899306, l’Ufficio Ambiente del Comune di Loano allo 019 675694 oppure scrivere all’indirizzo e-mail info@satservizi.org.