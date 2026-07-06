Loano entra nel progetto transfrontaliero Ricco: focus su creatività, innovazione e turismo sostenibile

Loano. Anche Loano entra a far parte del progetto transfrontaliero Ricco, l’iniziativa che punta a rafforzare la competitività e l’innovazione delle micro, piccole e medie imprese attraverso il valore generato dalle industrie culturali e creative.

Sviluppata nell’ambito dell’Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027 e volta a “rafforzare l’industria culturale e creativa attraverso l’open innovation”, l’iniziativa nasce con l’obiettivo di affrontare alcune delle principali sfide che caratterizzano i territori transfrontalieri, spesso contraddistinti da differenti vocazioni produttive e da una forte dipendenza dal turismo. Tra le criticità individuate vi sono il rischio di perdita del capitale territoriale e gli effetti di un turismo di massa che può incidere sulla qualità dell’accoglienza e sulla sostenibilità degli ecosistemi locali.

Per rispondere a queste problematiche, Ricco promuove un approccio multidisciplinare fondato sull’innovazione sociale, sull’open innovation e sui principi del Nuovo Bauhaus Europeo, con l’obiettivo di trasformare cultura, creatività e identità territoriali in strumenti di sviluppo sostenibile.

Il progetto prevede l’attivazione di percorsi partecipativi e di co-sviluppo finalizzati a favorire l’incontro tra innovazione e creatività, individuando soluzioni condivise alle sfide economiche, sociali e ambientali dei territori coinvolti.

I destinatari principali saranno le micro, piccole e medie imprese operanti nei settori dell’industria culturale e creativa, dall’artigianato alla moda, dal design alla musica, dalle arti visive all’architettura, fino alle attività culturali in senso più ampio. Beneficiari indiretti saranno inoltre associazioni di categoria, reti di imprese, enti pubblici, associazioni e cittadini, con particolare attenzione ai giovani.

Attraverso la “Strategia transfrontaliera Ricco”, il progetto intende valorizzare il patrimonio culturale, artistico e folkloristico dei territori coinvolti, trasformandolo in una leva di sviluppo economico, rigenerazione urbana e promozione turistica sostenibile. Le azioni previste mirano inoltre a creare nuove opportunità imprenditoriali e a rafforzare la competitività dei territori.

Per quanto riguarda Loano, in particolare, l’accordo di convenzione stipulato tra Comune di Loano e Anci Liguria prevede diverse attività, tutte volte a declinare gli obiettivi di Ricco alle fasce più giovani della popolazione.

In primo luogo la creazione, presso il Centro Giovani ed il capannone del CarnevaLoa, di “Ricco Creative Hubs”, cioè spazi fisici nei quali i ragazzi nei quali i ragazzi potranno trovare il supporto necessario per trasformare le idee creative in prodotti e servizi.

In secondo luogo, la realizzazione di due “Festival Locali Ricco” nell’ambito di eventi e iniziative già pianificate e ricorrenti a livello territoriale e finalizzate alla promozione dell’arte, della cultura, delle tradizioni o del folklore attraverso la realizzazione degli “Atelier RICCO”, esposizione delle idee, dei progetti e delle iniziative che valorizzano la creatività e tramite i “Forum RICCO”, workshop e tavole rotonde organizzante su tematiche coerenti con la creatività, la rigenerazione ed il Bauhaus.

Per il 2026 l’amministrazione comunale di Loano ha individuato come eventi da includere nel programma il Festival Internazionale Live di Loano promosso dall’Associazione Controfase e il Loano Comedy Festival realizzato in collaborazione con Vecchia Loano. Entrambi gli eventi si rivolgono ad un pubblico giovane (il Fil a giovani performer nell’ambito della musica e del canto, il Comedy Festival nuove leve del mondo del cabaret e della comicità) e perciò rispecchiano in pieno gli obiettivi del progetto, cioè promuovere la cultura e la creatività come strumento di sviluppo.

Nel pomeriggio di giovedì 9 luglio si terrà il Comitato di Pilotaggio del progetto, con la partecipazione in presenza e da remoto di tutti i partner. Sarà quindi un momento di discussione per decidere i prossimi passi del progetto, per condividere strategie di intervento e obiettivi da raggiunger nel prossimo semestre

Venerdì 10 luglio presso la biblioteca civica “Antonio Arecco” di Palazzo Kursaal si terrà un incontro rivolto a professionisti, imprese, associazioni del settore culturale e creativo e a tutti i cittadini interessati a scoprire le nuove rotte dell’innovazione culturale sul territorio, dal titolo: “Creative Business Lab. Strategie per le imprese culturali e creative”.

Dopo la registrazione dei partecipanti alle 9 ed i saluti di benvenuto da parte del sindaco di Loano Luca Lettieri, seguiranno gli interventi di Silvia Rossetti (rappresentante del Comune di Viareggio, ente capofila del progetto) e di Fabio Natta, vice presidente di Anci Liguria, partner del progetto. A seguire, i lavori entreranno nel vivo con due importanti focus tematici: alle 9.50 “Imprese Culturali Creative: lo scenario territoriale, un’analisi approfondita sulle dinamiche e le potenzialità delle ICC a livello locale; alle 10.10 “Nuovo Bauhaus Europeo: quale opportunità per le ICC?”, uno sguardo ai finanziamenti e alle linee guida europee che uniscono sostenibilità, inclusione ed estetica. Dalle ore 10.30 alle 11.30 lo spazio sarà dedicato a una discussione guidata e alle conclusioni, con il coordinamento a cura di “Itinerari Paralleli Impresa Sociale”. La mattinata si concluderà alle 11.45 con un aperitivo di networking offerto ai partecipanti.