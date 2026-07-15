Loano e Calice in lutto per la scomparsa di Simona Di Lorenzo: aveva solo 50 anni

Loano/Calice Ligure. Lutto, a Loano e Calice Ligure, per la scomparsa di Simona Di Lorenzo, deceduta a soli 50 anni.

Insieme alla madre, per anni aveva gestito un’erboristeria in via Garibaldi a Loano, nei pressi della Torre dell’Orologio.

Il sindaco di Calice, Alessandro Comi, dichiara: “L’amministrazione comunale si stringe ai familiari ed ai parenti tutti di Simona Di Lorenzo e manifesta a tutti loro le più sentite condoglianze per la sua scomparsa. A Massimo e Giacomo un sentito abbraccio. A Simona il nostro ringraziamento per la sua attività nella locale squadra Aib Calice Ligure e la sua presenza in occasione di manifestazioni ed eventi organizzati in paese. Un triste e doloroso percorso hanno caratterizzato il suo tempo, purtroppo troppo breve”.

Simona Di Lorenzo lascia il marito Massimo Rosa, il figlio Giacomo, la madre Giovanna, il fratello Maurizio con Ramona, gli zii, le zie e tutti i parenti.

Il rosario sarà recitato giovedì 16 luglio alle 19.30 presso l’oratorio delle Cappe Turchine. Il funerale si terrà venerdì 17 luglio alle 15 nella parrocchia di San Giovanni Battista a Loano.