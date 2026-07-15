Loano: dal 26 luglio al 2 agosto torna “Universo in Rosa” dedicato al mondo femminile

Loano. Dal 26 luglio al 2 agosto torna a Loano “Universo in Rosa”, la manifestazione dedicata al mondo femminile a sostegno del centro antiviolenza “Artemisia Gentileschi”. La manifestazione, organizzata dall’assessorato a turismo, cultura e sport e dall’assessorato alle politiche sociali del Comune di Loano con la direzione artistica di Eccoci Eventi, è realizzata in collaborazione con il centro antiviolenza “Artemisia Gentileschi”, Pro Loco Loano, Associazione Culturale Polivalente, Fiat500 Club Italia, Marina di Loano, Asd Stella Marina Fitness di Loano, Fiab Albenga, istituto Falcone, workshop “The Overpass” di Alessandro Gimelli, Asd Gymnasium IDS di Savona, Pilates in Marina, Cai Loano, Flaviano Carpenè Gae, rifugio di Pian delle Bosse, Asd il Corpo, Mondadori Bookstore di Loano, Yepp Loano, confraternita delle Cappe Turchine, Sips, Gruppo Alpini, Asl2 savonese, Volley Loano e Maremola Volley, Bagni Virginia, Bagni Lampara, Coro polifonico femminile, Le Note Alterate, Rp Ramella, Anastasia Moreno.

“Universo in Rosa” è nato nel 2014 su iniziativa dell’attuale consigliere comunale Monica Caccia (che allora, da cittadina loanese, collaborava con i centri antiviolenza della provincia ed i servizi sociali) per promuovere il mondo femminile e per portare all’attenzione della cittadinanza i tanti progetti, realizzati nel territorio, riguardanti la prevenzione della violenza di genere e l’educazione al rispetto della figura femminile. L’amministrazione comunale di Loano ha accolto con favore la proposta e da allora ogni anno ha inserito fra gli eventi istituzionali il progetto, finalizzato a promuovere le iniziative che si tengono sul territorio (e non solo) le quali, spesso, sono portate avanti o ricevono il contributo prezioso e decisivo di donne impegnate nel mondo dell’arte, della musica, della prevenzione alla salute, dello sport. Ogni anno l’evento coinvolge la cittadinanza, le associazioni e anche i commercianti, che allestiscono vetrina a tema “rosa” per l’intera settimana di “Universo in Rosa”.

Il simbolo di “Universo in Rosa” è una farfalla rosa. La parola “psychè” in greco significa “anima” e nell’antichità il concetto di anima veniva associato proprio alla farfalla. Il processo di trasformazione a cui vanno incontro le farfalle ben simboleggia l’evoluzione a cui devono andare incontro anche le persone vittima di violenza, costrette ad affrontare gravi difficoltà e a fare i conti con le loro fragilità. Ogni evoluzione è fatta di cadute e di vittorie, ma non deve mai arrestarsi: la trasformazione, infatti, può avvenire solo quando si comincia ad avere cura di se stessi e del proprio benessere psico-fisico. Ad esempio decidendo di dire basta alle violenze subite. Ecco, dunque, che la farfalla diventa la personificazione del respiro dell’anima.

L’edizione di quest’anno vede diversi contributi importanti. Come quello del Settore Grafica e Moda dell’istituto Falcone: le classi 3^ e 4^ del Sistema Moda, con la docente Daniela Di Pasquale, hanno elaborato un progetto di moda sostenibile attraverso il riciclo creativo dei jeans, contribuendo così alla sostenibilità ambientale.

L’istituto Falcone ha avviato una collaborazione con la Fondazione Uniti per Paolo, che sostiene le famiglie dei lungodegenti e promuove la prevenzione della violenza giovanile. La Fondazione è intitolata a Paolo Sarullo, la cui vita è cambiata il 19 maggio 2024, quando è stato vittima di un’aggressione nata da un motivo banale (un monopattino) e sfociata in un gesto di violenza inaudita. Un singolo pugno ha segnato un prima e un dopo, evidenziando con forza quanto tali episodi siano evitabili e quanto sia urgente intervenire sul piano educativo e culturale.

Tra le realtà che porteranno il loro contributo a “Universo in Rosa” 2026 c’è anche l’associazione “Rachele Franchelli” aps. Nata per iniziativa di Silvia Ravera, mamma di Rachele e presidente dell’associazione, e Gastone Franchelli, fratello di Rachele, si propone di trasformare il dolore per la perdita di Rachele sostenendo i pazienti oncologici e le loro famiglie. L’associazione supporta realtà come l’istituto Gaslini, Casa Frizzi e AVSI Kenya.

Il 26 luglio il programma di “Aspettando Universo in Rosa” propone alle 18.30 appuntamento in piazza Italia e con il progetto “Strong Together” e un giro in bicicletta intorno alle vecchie mura di Loano. L’iniziativa è promossa da Fiab Albenga e vede la partecipazione di Selene Crippa, referente di Fiab Albenga, Sergio Galizia e del presidente di Fiab Genova e Tigulio Marco Veirana. Informazioni sul sito www.fiabitalia.it, iscrizioni in loco.

Il 27 luglio in Marina di Loano allenamento presso “Pilates in Marina”: alle 19 sessione di Super Woman, lezione di tonificazione con Luisa. Per informazioni contattare il numero 351.381.8460.

Il 27 e il 28 luglio dalle 18 ai Bagni Virginia con Volley Loano e Maremola Volley danno vita al torneo amatoriale di beach volley “Schiaccia il silenzio”.

Il 28 luglio in Marina di Loano allenamento presso “Pilates in Marina” con due sessioni: alle 19 sessione di “Face Yoga” (lo yoga per il benessere del viso) e alle 20 “Pilates del pavimento pelvico”. Per informazioni contattare il numero 351.381.8460.

Il 29 luglio alle 19.30 in Marina di Loano presso “Pilates in Marina” sessione di “Acquaslim” (acquagym per alleggerire le gambe) con “Pilates in marina”. Per informazioni contattare il numero 351.381.8460.

Il 29 luglio alle 21.15 presso l’oratorio di Nostra Signora del Rosario concerto “Le note alterate in concerto” con il coro polifonico femminile diretto da Ramon Brusini.

Il 30 luglio è in programma “Anello tra cascine e rifugi ai piedi del Carmo di Loano”, una camminata all’aria aperta e giro tra cascine e rifugi ai piedi del Monte Carmo con Flaviano Carpenè Gae. Ritrovo e partenza alle 17.30 a Castagnabanca, sotto il parcheggio della chiesa di Verzi. In collaborazione con Cai Loano. A seguire, aperitivo in rosa al rifugio di Pian delle Bosse. Per informazioni 341.02909 o 347.755.6157.

Il 30 luglio alle 18 in Marina di Loano presso “Pilates in Marina” allenamento di “Pilates Ballett” (lezioni a tempo di musica per ritrovare forza ed eleganza) e alle 20 “Pilates del pavimento pelvico” con “Pilates in marina”. Per informazioni contattare il numero 351.381.8460.

Il 31 luglio alle 19.15 ai Bagni Lampara “Abbi cura di te”, sessione di biodanza con Valeria Occelli. Per informazioni 346.031.1508. Alle 21.00 sul canale podcast di Anastasia Moreno “Brain Dump, tuo flusso di pensieri, niente filtri” verrà presentato il secondo libro di poesie “La storia continua tra le pagine, scrivere è stata la mia salvezza” con il contributo musicale di Paola Arecco.

Il 1^ agosto alle 6 al Molo Kursaal (accanto a Palazzo Kursaal) concerto di musica classica all’alba con Gianni Gollo e Paola Arecco. Alle 7.15 al palmeto lezione di “Yoga in Rosa” a cura dell’Asd Stella Marina. Per informazioni contattare il numero 339.488.6101. Alle 9.30 presso il Giardino del Principe si terrà la conferenza “Benessere e qualità della vita, screening oncologici e non solo: strategie di oggi per i vantaggi di domani”; interverranno come relatori: la dermopigmentista Valentina Calarco; il chirurgo vertebrale Antonino Giacalone; la radiologa-senologa Antonella Maritano; l’endoscopista Lorenzo Del Nero; l’igienista Virna Frumento; lo pneumologo Filippo Cosini; la ginecologa Gisella Airaudi; la responsabile screening Alessandra Franco. Alle 10 in Marina di Loano presso “Pilates in Marina” sessione di Power Pilates (lezione dedicata al rinforzo del cuore). Per informazioni contattare il numero 351.381.8460. Alle 18 sempre presso “Pilates in Marina” camminata biodinamica (per migliorare circolazione, reflusso venoso e ossigenazione del microcircolo). Per informazioni contattare il numero 351.381.8460. Dalle 18.30 presso Palazzo Kursaal dimostrazione di tecniche di autodifesa con Michele Farinetti dell’associazione Ids di Savona. Un info-point di “Universo in Rosa” verrà allestito presso l’ufficio Iat: saranno presenti psicologi della Società italiana di promozione della salute. In collaborazione con Pro Loco di Loano.

Alle 21 in piazza Italia prenderà il via la serata conclusiva della manifestazione: in apertura la sigla di “Universo in Rosa” composta dal gruppo 4sixtyfive; seguiranno i contributi artistici con la partecipazione dell’istituto Falcone, centro antiviolenza “Artemisia Gentileschi”, Fondazione Uniti per Paolo, Associazione Rachele Franchelli APS. Alle 21.30 concerto dei “Party Band Game Boys”, che eseguiranno le più note canzoni degli anni ’90. Ospiti le cantanti 4calamano.

La “Settimana in rosa” si conclude il 2 agosto. Alle 10 in Marina di Loano presso “Pilates in Marina” sessione di allenamento “Ipath” per il rilassamento mio-facciale. Per informazioni contattare il numero 351.381.8460. Alle 18.30 all’ingresso di Marina di Loano “Fitness walking solidale” a cura dell’Asd Palestra il Corpo. Per informazioni contattare il numero 334.810.6779.

Durante la “settimana in rosa” saranno in vendita i dolci realizzati dalla pasticceria “La ciliegina sulla torta”: il ricavato sarà devoluto al centro antiviolenza “Artemisia Gentileschi” . Dal 26 luglio al 2 agosto presso le attività commerciali saranno ospitate le “creazioni itineranti” realizzate dagli ospiti della Rp Ramella e la mostra d’arte itinerante “Non sei sola” con la collezione di borse realizzate dai ragazzi dell’istituto Falcone. Il progetto “Non sei sola” nasce per creare attraverso l’arte della moda una borsa come omaggio alla figura della donna, alla sua femminilità e in particolare alla sua indipendenza. Il progetto “Universo in Rosa” ha invitato gli studenti della 3C moda a riflettere sul ruolo e sulla rappresentazione della donna nella società contemporanea attraverso la progettazione di un accessorio: la borsa, simbolo identitario e mezzo di comunicazione personale. L’obiettivo è stato quello di coniugare ricerca culturale, consapevolezza sociale e competenza progettuale, trasformando un oggetto di uso quotidiano in veicolo di significato e riflessione. In collaborazione con la Società italiana di promozione della salute, promuove un percorso dedicato alla gentilezza, invitando le persone ad ascoltarsi, tra emozioni e identità.

Il centro antiviolenza “Artemisia Gentileschi” si occupa di accoglienza, consulenza, sostegno, protezione a favore di donne vittime di maltrattamenti, violenze, abusi. E’ un’associazione che basa la propria azione sull’impegno volontario delle associate. E’ uno spazio aperto a tutte le donne, senza distinzioni di religione, etnia, politiche e sessuali, il cui scopo è favorire la crescita di un soggetto femminile autonomo. L’accesso al centro avviene attraverso un primo contatto telefonico: i numeri 0182.571517 e 019.670184 sono attivi 24 ore su 24; una volontaria gestisce l’accoglienza telefonica e diretta dando alla donna un appuntamento per l’ascolto di persona in una delle sedi operative. Tutte le operatrici volontarie hanno una specifica formazione sulla metodologia dell’accoglienza e dell’ascolto. Durante il colloquio di accoglienza, le volontarie presenti in turno ascoltano la donna e comprendono il suo disagio e l’esperienza negativa vissuta; chiarificano le sue richieste, indirizzandola ai servizi offerti dall’associazione come ad esempio la consulenza legale o psicologica o, nei casi più gravi, l’allontanamento e l’inserimento in una casa rifugio.