LNI Savona: quattro medaglie d’argento ai tricolori Beach Sprint

Barletta. Trasferta tutta d’argento per i canottieri della Lega Navale savonese al Campionato Italiano di Canottaggio nella specialità del Beach Sprint che si è svolto dal 17 al 19 luglio nel mare di Barletta.

La squadra, composta da Paola Maria Carlotta Malinconico, Giulio Boatini, Mattia Badano con le accompagnatrici/atlete Barbara Badino e Federica Perata, anche allenatrice, ha conquistato un eccellente titolo di vice campioni italiani Under 19 e altre due medaglie d’argento.

Formidabile la progressione nel doppio misto di Giulio Boatini e Paola Malinconico che, su 24 partecipanti, sono riusciti a entrare nel gruppo finale di otto concorrenti e, dopo successive gare di eliminazione, si sono giocati la finale contro Federico Andrei Munteanu e Giorgia Cassina del Palermo S.C., ottenendo un ottimo secondo posto. L’equipaggio savonese, alla sua quarta gara nel Beach Rowing, ha dimostrato di essere già tra le migliori squadre nazionali nella specialità del doppio misto, in cui i due atleti savonesi hanno le doti per raggiungere altri importanti risultati.

Le altre due medaglie d’argento sono state conquistate da Barbara Badino nel singolo master 43/54 e ancora da Barbara con Federica Perata nel doppio Under 43.

Prima della gara del doppio, Paola aveva ottenuto un ottavo posto su 18 partecipanti nel singolo e Giulio un diciassettesimo posto su 36 partecipanti, sempre nel singolo, dove ha corso anche Mattia con un buon ventiquattresimo posto.

Grande soddisfazione quindi per questi ottimi risultati che ripagano dei molti sacrifici fatti dagli atleti savonesi durante tutto l’anno.

Boatini, Malinconico, Perata, Badino, Badano a Barletta

Malinconico e Boatini nel doppio misto Under 19