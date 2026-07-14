Lite in strada ad Albisola, minacce con un coltello da cucina di 37 centrimetri: 32enne denunciato

Albisola Superiore/Varazze. I militari della Stazione Carabinieri di Albisola hanno denunciato un 32enne cittadino maliano, già noto alle Forze dell’Ordine, indagandolo per minaccia e porto abusivo di armi.
Lo straniero, al termine di un acceso diverbio con un 34enne cittadino nordafricano avvenuto ad Albisola Superiore, ha estratto un grosso coltello da cucina lungo 37 centimetri con il quale minacciava il contendente.
La Sezione Radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Savona ha deferito una 23enne genovese per ubriachezza molesta e disturbo alla quiete pubblica nel lungomare di Varazze, nonché per aver opposto un’attiva resistenza nei confronti dei militari.