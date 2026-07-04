Lions Club Valbormida: il nuovo presidente è Gabriela Ceccarelli, eletto anche il nuovo consiglio direttivo

Carcare. Nella splendida cornice di Villa degli Aceri a Carcare, il Lions Club Valbormida ha celebrato la Cerimonia di Chiusura dell’Anno Sociale 2025-2026 e il tradizionale passaggio delle consegne tra il presidente uscente Fabio Bonino e la nuova presidente Gabriela Ceccarelli, che guiderà il Club nell’Anno Sociale 2026-2027.

Nel corso della cerimonia è stato inoltre presentato il nuovo consiglio direttivo, chiamato a proseguire l’attività di servizio sul territorio della Val Bormida.

Accanto alla presidente Ceccarelli opereranno Piera Lepori, primo vicepresidente, Raffaella Battiloro, secondo vicepresidente e segretario, Matteo Pennino nel ruolo di tesoriere e Giuseppe Pata come cerimoniere.

Nel suo intervento, la neo Presidente ha “ringraziato i soci per la fiducia accordata”, ribadendo “la volontà di proseguire il percorso di crescita del Club attraverso iniziative concrete a favore della comunità, nel segno del servizio, della solidarietà e della collaborazione”.