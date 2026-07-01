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Maltempo

Linea temporalesca in arrivo sulla Liguria, scatta l’avviso per vento di burrasca forte: “Prestare attenzione”

I temporali potranno risultare localmente forti, accompagnati da grandinate, rovesci intensi

Temporali nel savonese: le foto dei fulmini

Liguria. Nel pomeriggio di oggi (1 luglio) è atteso il transito di una linea temporalesca in arrivo dal Piemonte verso la Liguria, con fenomeni più probabili nelle aree interne.

I temporali potranno risultare localmente forti, accompagnati da grandinate, rovesci intensi e soprattutto da raffiche di vento anche molto forti, localmente superiori ai 90 km/h.

Il vento sarà quindi il fenomeno più significativo da monitorare, in particolare durante il passaggio del fronte temporalesco.

Sulla costa i fenomeni dovrebbero transitare con maggior rapidità. La fase più intensa è attesa nelle ore pomeridiane, con rapido esaurimento dei fenomeni in serata.

Al momento non emergono particolari criticità dal punto di vista idrologico, ma “si raccomanda comunque prudenza negli spostamenti e attenzione in presenza di alberi, impalcature, strutture temporanee e oggetti esposti al vento”.

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